Čeka nas nova promjena vremena: Meteorolog Dnevnika Nove TV ima dobre vijesti

Prizemno gledajući, sinoptička situacija i dalje je stabilna. Prevladavajući je utjecaj jake anticiklone koja s Atlantika doseže sve do Hrvatske. Međutim, u višim slojevima atmosfere u četvrtak će se preko nas premještati jedan manji ciklonalni vrtlog u kojem ima nešto vlage, tako da u četvrtak postoji mogućnost za malo prolaznih oborina osobito u jutarnjim satima.

Prijepodne će biti pretežno do potpuno oblačno. Sunčana razdoblja najvjerojatnija su u Istri i Primorju. S druge strane, na jugu Dalmacije te na dubrovačkom i konavoskom području može pasti malo kiše, a u Gorskom kotaru i Lici snijeg pri čemu ga može biti i u nižim predjelima.

Bura će na moru preko noći ojačati pa će u četvrtak puhati jako, pod Velebitom i olujno s orkanskim udarima tako da treba biti spreman na ograničenja u prometu. Zbog bure će biti i vrlo hladno, osobito u kombinaciji temperaturom na sjevernom Jadranu, a i na kopnu će biti hladno - od 0 do 3 Celzijeva stupnja.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, ali počet će se polako razvedravati sa sjevera i sjeverozapada, međutim tek kasno popodne, taman negdje oko zalaska Sunca. Sjeveroistočni vjetar će biti slab, ali dovoljan da čini hladan osjet, uz maksimalnu temperaturu od 4 do 6 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne ostaje oblačno - tu će se razvedravati tek kasno navečer. Puhat će vrlo slab, ali hladan, sjeverac, a temperatura će biti oko 5 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju i dalje jaka i olujna bura, puhat će cijeli dan. Uz to, bit će pretežno oblačno, ali poslijepodne uz postupno razvedravanje sa zapada, dakle prvo u Istri. Bit će i dosta hladno, najviše zbog bure. Temperatura će inače biti između 8 i 13 stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru oblačno i hladno cijeli dan. Iako i poslijepodne može pasti još malo snijega, generalno je manja vjerojatnost za to nego ujutro. I ovdje će biti vjetrovito, puhat će umjeren sjeveroistočnjak, uz maksimalnu temperaturu od 1 do 3.

U Dalmaciji će biti pretežno oblačno, ali i ovdje će se djelomično razvedravati poslijepodne i vjerojatnost za kišu je znatno manja nego ujutro, iako može još malo pasti, ponajprije na otocima. I dalje će puhati bura, umjereno do jako pa će se činiti hladnije nego ovih 13 do 16 stupnjeva, a u unutrašnjosti će biti samo 10.

U petak ćemo imati više sunčanih razdoblja na kopnu. Sjeverac će malo ojačati i osušiti zrak te rastjerati oblake. Tako će biti i za vikend, djelomice do pretežno sunčano, samo ujutro lokalno uz maglu, no ona se neće dugo zadržavati. Uz to, jutra će biti hladna, s temperaturom ispod nule, ali dani zato sve topliji. U nedjelju će ponovno rasti iznad 10 Celzijevih stupnjeva.

Na Jadranu će biti sunčano i pretežno vedro. U petak će još puhati umjerena do jaka bura pa će zbog nje biti svježe i hladno, ali zato u subote slabljenje bure i znatno ugodnije, opet iznad 15 stupnjeva. U nedjelju kasno popodne i navečer okreće na jugo.



Sve u svemu, pred nama je meteorološki povoljan vikend, po mjeri mnogih. Većinom će biti sunčano. Bura će na moru slabjeti i dani će biti sve topliji, jedino još jutra na kopnu ostaju hladna, moguća je i kratka magla pa to treba imati na umu i svakako se slojevito odijevati.

Pročitajte i ovo Nevrijeme u susjedstvu FOTO/VIDEO Ulice pod vodom: Vatrogasci iz podruma izvlačili stanare, poplava nosila automobile

Pročitajte i ovo Izdana upozorenja Španjolska strahuje zbog nove moguće oluje: "U utrci smo s vremenom"