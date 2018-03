U ponedjeljak će u prvom redu biti hladno. U početku će biti i nešto snijega, a na moru malo kiše. Osjetno toplije vrijeme ne očekuje se prije idućeg vikenda.

Zima se vratila u velikom stilu. Već je u subotu bilo u većini zemlje dosta hladnije nego je to bilo u subotu. Jedino u Dalmaciji jugo održava temperaturu pa i blizu 15 stupnjeva.

Na kontinentu novi snijeg, u gorju ga je palo uglavnom 5 do 10 centimetara. U subotu je to ipak većim dijelom bila kiša, čak i dosta kiše, obilnija nažalost baš na područjima gdje već imamo poteškoće s vodom i poplavama.

Hladnije vrijeme, ako ne ništa barem će malo usporiti daljnje topljenje snijega s viših planinskih predjela.



Inače, ostajemo u polju sniženog tlaka. Pod utjecajem sustava vrijeme ni u ponedjeljak neće biti stabilno, no srećom ne očekujemo veće količine oborina.

Ipak, u kopnenom dijelu zadržat će se oblačno. Ono što je znakovito za noć i jutro jest da će biti snijega. Tako će se ponegdje stvoriti i uglavnom tanji snježni pokrivač.

Na Jadranu može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Temperatura će biti između -4 i -1, najhladnije u Gorskom kotaru i na sjeveru zemlje, dok se duž Jadrana ujutro očekuje od 2, 3 stupnja na sjevernom dijelu do 10-ak na jugu Dalmacije.

Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura, a na južnom jugozapadnjak i jugo.

Poslijepodne na kontinentu uglavnom bez oborina, možda tek ponegdje malo snijega ili susnježice. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak te će se zadržati hladno, što zbog vjetra, što zbog temperature koja se ni u najtoplijem dijelu dana neće previše odmaknuti od Celzijeve ništice.



I u Slavoniji poslijepodne slabe oborine tek ponegdje. Uz sjeverac isto i hladno, temperatura će biti najviše stupanj ili 2 iznad nule.

U gorskoj Hrvatskoj snijega povremeno može biti tijekom cijelog dana. Osobito u sjevernim predjelima Like i u Gorskom kotaru gdje bi moglo pasti i preko 10 centimetara.

Tu će se temperatura zadržavati ispod nule cijeli dan. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivije, može biti sunčanih razdoblja, ali povremeno i malo kiše, pa možda i snijega nošenog jakom burom koja će puhati. Temperatura između 5 i 8 stupnjeva.



I u Dalmaciji u ponedjeljak promjenjivo oblačno, s duljim sunčanim razdobljima, ali lokalno uz više oblaka isto i uz pokoji pljusak, osobito južnije. Na sjevernom dijelu puhat će bura, negdje otprilike do Šibenika, južnije će pak puhati jugozapadnjak i jugo. Uz južinu temperatura može porasti i do 13 ili 14 stupnjeva, no krajem dana osjetno će zahladnjeti.

Hladno će biti veći dio ovog tjedna. U utorak i srijedu moguće još i uz pokoju pahulju snijega, uglavnom u gorju i na istoku zemlje. U četvrtak postupno stabilnije i sunčanije.

I na Jadranu idućih dana još malo kiše. U srijedu čak možda padne i malo snijega, uglavnom južnije, dok se na sjevernom Jadranu očekuje više suha vremena. Puhat će dosta jaka bura. I na moru u četvrtak od svih ovih dana, najviše sunca.