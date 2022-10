Tužiteljstvo će se žaliti Visokom kaznenom sudu zbog oslobađajuće presude Ivi Sanaderu za ratno profiterstvo u aferi Hypo, najavila je zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Vučko. Sanaderova obrana presudom je zadovoljna, a najavili su i daljnje korake.

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader nepravomoćno je u srijedu na ponovljenom suđenju oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo, a za što je u ranijim postupcima dva puta bio osuđen.



Predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog sud Saša Lui je, obrazlažući presudu, istaknula da Zakon o nezastarijevanju ne precizira iznos kojim se definira nerazmjerna korist koja mora biti takva da ozbiljno ugrožava stabilnost države.

''Šteta za Republiku Hrvatsku je prije svega moralnog karaktera u vidu nepovjerenja u institucije. Takvu štetu predstavlja svaki nezakoniti postupak nekog dužnosnika, ne samo u ratno vrijeme'', kazala je Lui dodajući da je nastupila apsolutna zastara za osnovno kazneno zlouporabe položaja i ovlasti.



Sanaderova obrana pozdravila je oslobađajuću presudu, a tužiteljstvo je najavilo žalbu.

USKOK: Uložit ćemo žalbu i vidjet ćemo što će reći Visoki kazneni sud

''Nakon dvije osuđujuće presude, mi smo očekivali osuđujuću presudu. Ne slažemo se sa stavom Suda da u ovom predmetu nema elemenata kaznenog djela ratnog profiterstva ni da bi se nesrazmjernost imovinske koristi trebala gledati isključivo financijski. Ne znamo kako možemo fundamentalne društvene vrijednosti i njihovu povredu izraziti kroz financijski element'', kazala je zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Vučko u izjavi za medije nakon objave nepravomoćne presude.



''Kao što sam rekla u završnom govoru, optuženi je iskoristio ratno stanje da bi sebi pribavio korist. I smatramo da je ta korist nesrazmjerna upravo prema kriterijima koje iznosi Ustavni sud u svojoj odluci i da su ostvarena sva dodatna obilježja koja su navedena kao elementi počinjenja kaznenog djela ratnog profiterstva. S tom argumentacijom ćemo uložiti žalbu i vidjet ćemo što će reći Visoki kazneni sud'', najavila je Vučko.





Sanaderova obrana: Neka pišu žalbe, možda će imati više sreće na Visokom kaznenom sudu

Sanaderovi branitelji Jadranka Sloković i Čedo Prodanović istaknuli su zadovoljstvo presudom.

"Presuda nije sporna, niti je možete politizirati. Temelji se na analizi profesora koji je autoritet... Krapac je akademik, izdao je niz knjiga, udžbenika, radio je na ratnom profiterstvu i Zakonu o zastarijevanju, pokazujući standard njegove primjene", podsjetila je Sloković.

"Nesrazmjerna korist o kojoj je sud govorio ne može biti moralna šteta ugledu Republike Hrvatske. ... Ne možemo mijenjati pojmove zato što to Državnom odvjetništvu odgovara. A oni neka pišu žalbu, možda će imati više sreće na Visokom kaznenom sudu, tamo imaju svog čovjeka, svog zagovaratelja", rekla je Sloković.

Prodanović je istaknuo: "Da ne bi ostalo na tome da je iz razloga zastare oslobođen, mi i dalje tvrdimo da nije bilo dokaza za kazneno djelo. To je bila jedna konstrukcija tužiteljstva, to je bila njihova umotvorina . Logički apsurd je da je on uzeo mito da bi Hypo banku uveo u tržište. Nema dokaza da je on uzeo novac''.

''Zakon o ratnom profiterstvu je unio dosta dilema s obzirom na to da se raspravljalo o djelima koja su u zastari. Ovo je revolucionarno pravo što radi tužiteljstvo", dodao je Prodanović.



Sloković je upozorila i da će nakon najavljene žalbe USKOK-a imati produljenje postupka te da će se ''vjerojatno dogoditi da će dijete koje je rođeno kada je počelo suđenje do završetka postupka vjerojatno diplomirati''.

Sanader bi uskoro mogao na slobodu?

Obrana bivšeg premijera zatražila je objedinjavanje kazni iz predmeta Fimi media i Planinska, a podnijet će i zahtjev za objedinjavanjem kazni iz preostalog slučaja INA-MOL, no kada bi Sanader mogao izaći na slobodu Sloković nije željela spekulirati.



Sanader je u zatvoru od travnja 2019., kada mu je Vrhovni sud povisio kaznu za korupciju u slučaju Planinska na šest godina zatvora.



Sredinom listopada 2021. najviši sud je djelomično potvrdio i presudu iz ponovljenog postupka u slučaju Fimi media, po kojoj HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne, a Sanaderu je kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.



Vrhovni sud je krajem listopada 2021. potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Sanader zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernadija osuđen na šest godina, dok je nedostupni Hernadi kažnjen dvjema godinama zatvora.

Najviši sud jedinu je oslobađajuću presudu Sanaderu, kojom je zajedno s poduzetnikom Robertom Ježićem oslobođen za prodaju jeftine struje Ježićevu Diokiju na štetu HEP-a, potvrdio sredinom studenoga 2021.