Captain Lexi je žena koja je na jedrilicu odlučila primiti Ivana Pernara i naučiti ga jedrenju. Nakon što je iskreno napisala na svojem blogu svoje dojmove o njemu, počeo je kraj Pernarovog boravka na njezinom brodu. Nakon što ga je izbacila s jedrilice, objavila je post u kojemu je napisala da se nakon rastanka s Pernarom rasplakala dvaput, od olakšanja.

Captain Lexi, skiperica koja je izbacila Ivana Pernara s jedrilice nakon sedam tjedana, objavila je novi post na svojem blogu na kojem piše o avanturama, kako na moru, tako i s posadom. U najnovijem postu navodi kako se trudila biti što ljubaznija i pozitivnija prema Pernaru koji je, kako je napisala, opsjednut medijskom pažnjom. O njemu je pisala kao o njezinoj "posadi".

"Dok smo plovili u blizini istočne obale malog otoka St. Barts, dobio je internetsku vezu i sate proveo online prolazeći kroz stranice i aplikacije. Plovili smo po uzburkanom moru, no moja posada se odjavila iz stvarnosti kako bi ponovno bila na mobitelu", napisala je i dodala da je Pernar bio rijetko od pomoći.

"Kad je istina o cijeloj priči eksplodirala u Hrvatskoj, moja posada je postala nula što se pomoći tiče i pop**dila je na mene poput djeteta. Unaprijed sam ga upozorila o čemu ću pisati. Reagirao je točno onako kako bi reagiralo narcisoidno dijete, tako da nije bilo iznenađenja", dodala je Lexi.

Navodi da te noći nisu stigli do Svetog Martina jer je vjetar bio slabiji od očekivanog, a kad su se usidrili na malom otoku zvanom Ile Fourchue, Pernar je "odlučio biti zao i neljubazan" poput djeteta koje se baca na tlo i vrišti. "On je te večeri bio jedan pi*davi sociopat", opisala je Lexi.

"Beskoristan i opsjednut samim sobom"

Piše i da je imala problema s jedrilicom jer, dok je Pernar odbijao pomoći i imao mobitel u ruci, ona se morala sama izboriti s vjetrom i valovima promatrajući skener u potrazi za grebenima koji nisu obilježeni na mapi.

"Učinilo mi se da vidim dupine, no činilo se da nešto nije u redu jer se prskanje na istom mjestu nastavljalo. Sekunde su prolazile u usporenom snimku, a onda mi je skočio adrenalin i shvatila sam - to je neoznačeni greben na desetak metara ispred nas i mi ćemo naletjeti na njega", opisala je Lexi dramatičnu situaciju u kojoj se našla sama te noći i izvukla manevrom prema dubljim vodama.

Navodi da je drugo jutro situacija s pernarom bila nešto mirnija jer nije imao signala za mobitel. "Napetost i ćudljiva tišina ispunili su brodicu tu noć toliko snažno da ste ih mogli rezati nožem", prisjetila se.

"Do sljedećeg jutra, moj mali sociopat se ponovno smirio i bio spreman pomoći u jedrenju. Podigli smo zajedno sidro prije nego je otišao dolje i ostatak dana se igrao na mobitelu. Onog trenutka kad je dobio signal na njemu, postao je beskoristan i opsjednut samim sobom", napisala je Lexi.

Pernar nakon što ga je skiperica izbacila s broda: ''Odbijete seksualne nasrtaje debele, muškobanjaste žene s ortodontskim problemima..."

Dodaje da je i njezin mobitel, nakon što je dobio signal, eksplodirao od poruka i mailova podrške iz Hrvatske. "Kao da su svi dobri ljudi Hrvatske htjeli doći do mene kako bi se ispričali za moju posadu i uvjerili me da on ne predstavlja njihovu zemlju. Bilo je to poput zagrljaja ljubavi ljudi iz daleke zemlje", napisala je Lexi.

Dok su u Svetom Martinu čekali novog člana posade iz SAD-a, Pernar se, piše Lexi na svojem blogu, nije pojavljivao već se u kabini igrao mobitelom uživajući u medijskoj pažnji. Navodi i da je razmišljala što će učiniti s njim.

"Zabio je prste u uši i nije mi dozvolio da progovorim"

"Pokušala sam razgovarati s njim o tome, ali on je zabio prste u uši i nije mi dozvolio da progovorim niti jednu riječ. Dijete je koje mrzi slušati druge ljude. To se nakopon nekako riješilo, jadni glupan bit će izbačen nogom u guzicu zbog toga", napisala je Lexi i dodala da ga je mogla izbaciti s jedrilice i odmah po dolasku na otok, no odlučila je biti ljubazna prema njemu i sačuvati svoj mir.

Ogorčena skiperica o Pernaru kojeg planira izbaciti s jedrilice: ''On je divlji rasist i sociopat koji voli naciste''

"14. veljače odvezla sam sociopatsku ludu ekipu na obalu, prijavila ga u zemlju, vratila mu putovnicu, rukovala se s njim i zauvijek oprostila. Ostala sam ljubazna i pristojna prema ludom djetetu. Nakon što je otišao, dvaput sam se rasplakala, preplavljena olakšanjem", napisala je i dodala kako je bila umorna od ponižavanja i omalovažavanja koja je doživljavala tijekom tjedana zajedničkog boravka na jedrilici.

"Glupan, nema pojma koliko sam se naradila i potrudila zaštititi ga od njegove vlastite gluposti i nesposobnosti posljednjih sedam tjedana i koliko je potrebno ljubavi, dobrote i tolerancije da budeš u njegovoj blizini, a ne baciš ga morskih psima. Bila sam ljubazna prema njemu, a on je mene ocrnio", napisala je Lexi i dodala da mu je zabranila da joj se ikad više javi, a njegov broj izbrisala iz mobitela.



Cijeli post možete pročitati na Lexinom blogu.