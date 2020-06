Krunoslav Capak je istaknuo da nitko sam sebi ne može propisati samoizolaciju, jer bi se u tom slučaju u njoj nalazilo i više od 100.000 ljudi, koji su u izolaciji jer misle da su sreli nekoga tko je pozitivan.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, odgovorio je Rajku Ostojiću koji je sam otišao u samoizolaciju nakon druženja s pozitivnim kolegom, te proziva premijera Andreja Plenkovića koji to nije učinio iako je bio blizu dvoje zaraženih.

"Ja ću si sada dozvoliti da kao epidemiolog kažem da profesor Ostojić sa svojim postupcima i onime što je rekao u medijima nipodaštava epidemiološku struku. On je gastroenterolog, mi se njemu ne petljamo u dijagnostiku i liječenje, neka se on ne petlja u epidemiološki posao. Mi smo na temelju naše struke, znanja i vještina ocijenili da Plenković ne mora u samoizolacju, isto tako ni Ostojić, a on je sam sebe stavio. Mislim da je to nedopustivo", rekao je Capak u emisiji na N1.

Capak je istaknuo da nitko sam sebi ne može propisati samoizolaciju, jer bi se u tom slučaju u njoj nalazilo i više od 100.000 ljudi, koji su u izolaciji jer misle da su sreli nekoga tko je pozitivan.

"Jedno je odgovorno ponašanje, a drugo slušanje struke. Uporno se ljudi odlučuju da sami određuju treba li netko ili ne treba u samoizolaciju, a to je naš posao", rekao je Capak.