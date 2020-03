Sjeverac koji je još u subotu navečer zapuhao u sjevernim krajevima najavio je promjenu vremena.

Nevolja, čini se, ne dolazi sama. Usred epidemije koronavirusom i posljedica snažnog potresa koji je pogodio Zagreb, Meteolarm upozorava na olujni vjetar.

Naime, za zagrebačko područje izdano je upozorenje. Napominju kako se očekuje da će puhati povremeno snažan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, osobito u sjevernim predjelima. Najjači udari olujnog vjetra trebali bi biti i iznad 65 km/h.

Osim toga, doći će do zahladnjenja, ali bit će i oborina, mjestimice malo kiše pa čak susnježice ili snijega. Snijega će biti češće prema sredini idućeg tjedna.

Jedna oslabljena fronta brzo će prijeći preko naših krajeva: Istodobno jača greben ove anticiklone, a sa sjevera nam se spušta osjetno hladniji zrak.

U nedjelju tijekom jutra bilo je umjereno, u kopnenim krajevima i pretežno oblačno, vjetrovito i hladno. Pri tom je uglavnom na kopnu bilo slabih oborina, na granici kiše i snijega.

Vjetar je umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima. Do kraja dana proširit će se i na jug.

U središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana oborine će biti sve rjeđe te će se i postupno razvedravati. I dalje vjetrovito, ali i hladno uz temperaturu većinom između 3 i 7 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, veći dio dana. Puhat će sjeveroistočnjak dok će temperatura biti od 4 do 9 stupnjeva.

U gorju bi mogao nastati i tanji snježni pokrivač, a koja pahulja nošena jakom i olujnom burom s kontinenta bi mogla poletjeti i do sjevernog Jadrana. U svakom slučaju poslijepodne smirivanje, no ne što se vjetra tiče. Bura podno Velebita može imati orkanske udare. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 4, a na sjevernom Jadranu od 8 do 12 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i uglavnom toplije nego drugdje, osobito na krajnjem jugu. Bura će se do kraja dana sa sjevera proširiti na cijeli Jadran. Temperatura, na sjeveru oko 12, na jugu oko 17 stupnjeva. U srednjoj Dalmaciji, negdje između.

Snijega najviše u utorak

Kratko smirivanje pa od ponedjeljka poslijepodne ponovno sve više oblaka na kopnu, uz sve češći snijeg kojeg će najviše biti u utorak. Mogao bi se stvoriti i snježni pokrivač, poglavito u gorju. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti od stupanj, dva ispod nule tijekom noći do 3 ili 4 stupnja tijekom dana.

Na Jadranu početkom novog tjedna promjenjivo oblačno, od utorka povremeno s kišom ili sjevernije susnježicom, čak snijegom. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Slabjet će u srijedu. Bit će osjetno hladnije: uz buru, od ponedjeljka čini se, i na moru prava zima.

