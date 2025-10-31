Hrvati među najugroženijima u Europi! Stigli šokantni podaci

Čak 60 posto kućanstava u Hrvatskoj s određenim poteškoćama podmiruje osnovne mjesečne troškove poput režija, stanarine i hrane, podaci su za 2024. godinu. To je znatno iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 42 posto.

Na vrhu ljestvice nalazi se Grčka, gdje čak 86 posto kućanstava ima problema s pokrivanjem osnovnih troškova.

Slijedi Bugarska sa 77 posto, dok treće mjesto dijele Slovačka (66 posto) i Rumunjska (65 posto).

Iza Hrvatske, koja je peta po redu na toj ljestvici, su Latvija, Litva i Portugal.

S druge strane, najmanji postotak kućanstava koja teško spajaju kraj s krajem bilježi se u Njemačkoj (18 posto) i Nizozemskoj (19 posto), dok su među najstabilnijima i Luksemburg (24 posto), Švedska (25 posto) i Finska (28 posto).

Infografika: U kojim EU državama ljudi jedva spajaju kraj s krajem Foto: Marko Picek/Pixsell