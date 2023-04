Načelnik Općine Perušić Ivica Turić otkrio je da je punih 14 godina u tijelu nosio gazu koju mu nisu uklonili nakon operacije 2001. godine u KBC-u Rijeka.

"Nije to tumor nego – tupfer! Ostavili su ti gazu pa se na tom mjestu na kralježnici stvorila septička jama", prepričava načelnik Općine Perušić Ivica Turić što mu je rekao neurokirug Josip Paladino nakon operacije 4. ožujka 2015. godine u Neurokirurškoj klinici KBC Zagreb.

"U tijelu sam godinama nosio gazu koju mi nisu uklonili nakon operacije 6. veljače 2001. u Kirurškoj klinici KBC Rijeka gdje sam podvrgnut zahvatu nakon prometne nesreće", ispričao je 63-godišnji Turić medicinsku kalvariju za Zadarski.hr.

Njegov slučaj mogao bi se uvrstiti i u pravosudne fenemene.

U tužbi koju je protiv KBC Rijeka podnio 3. srpnja 2015. godine dobio je odštetu za neimovinsku štetu u iznos od 1.995,62 eura jer iako nije bilo sporno gdje je i kada gaza ostavljena, nije utvrđeno da mu je uzrokovala toliku štetu, odnosno koliko je prvotno zatražio.

Sutkinja Općinskog suda u Gospiću Vera Miočić odbila mu je kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelu u kojem se traži naknada neimovinske štete u preostalom zatraženom iznosu od 11.011,22 eura imovinske štete, te dio od 185,81 euro u preostalom zatraženom iznosu jer je vještačenjima utvrđeno da se zbog posljedica gaze u tijelu nije liječio kod psihijatra, niti mu je to uzrokovalo veće zdravstvene probleme.

"Ne bih ja to ni bio prijavio, no prijatelj mi je rekao kako moram zbog drugih pacijenata. Odmah sam mu rekao nemoj. Ispast ćemo budale, a tako je i bilo. Mislim to je strašno, dobio sam sepsu od toga, iskasapili su me", ispričao je Turić.

Zbog zaostale slabosti donjih ekstremiteta više je puta operativno tretiran i rehabilitiran, a posljednji operativni zahvat u području slabinske kralježnice obavljen je 6. veljače 2001. u KBC Rijeka kada je izvađen osteosintetski materijal.

Zbog pritiska i bolova u području kralježnice liječen analgeticima i fizikalnom terapijom sve do 11. mjeseca 2014. godine. Nakon pada na leđa u 11. mjesecu 2014. godine došlo je do akutizacije bolova u području slabinske kralježnice zbog čega je 14. studenoga 2014. učinjen MSCT slabinske kralježnice, a potom 22. svibnja 2015. i MR.

"Na magnetu su mi vidjeli točku kraj kičme. U Zagrebu su mi utvrdili tumor, rak kičme. Kada su mi to rekli više nisam mogao razmišljati. Zna se što je to. Kada sam konačno došao na operaciju zbog nesnosnih sam bolova rekao Paladinu. Profesore radite što hoćete", priča. Nakon toga u KBC Zagreb obavljen operativni zahvat prilikom kojeg je fibroznoj čahuri pronađeno strano tijelo – gaza.