Sve što radimo svijetu oko nas, vidi se i u moru. O tome po otocima Natalija Dunić podučava djecu, ali i odrasle. Svima njima govori i o opasnostima s kojima se suočava naš Jadran, a za koje smo i sami krivi.

Natalija Dunić je oduvijek bila vezana uz more. Dijete je s otoka. Svoju želju ova znanstvenica ostvaruje. Iako fizičarka po struci, uvijek ju je, kaže držalo more, pa ju je ljuba odvela u oceanografiju.

Natalija istražuje utjecaj klimatskih promjena na Jadran. Izdvojila je 3 osnovna problema. Prvi problem je trend rasta temperature.

"Ta temperatura ne ide više ljeto, zima, ljeto zima", kaže. Drugi problem je porast razine mora koji bi mogao promijeniti životni standard mnogih. I treće - salinitet.

"Sa sve manje oborina, a sve više sušnih razdoblja more isparava, salinitet raste i to utječe na morski život u moru", prepričava Natalija. Utječe to i na poljoprivrednike jer mijenja sastav zemlje. Njezina je misija jasna. "Društvo u smjeru da se osvijeste o tome što se događa, jer mi možda nećemo promijeniti tijek klimatskih promjena, ali možemo napraviti adaptaciju", uvjerena je.

U tom je procesu važno komuniciranje znanstvenika i društva i to na što jednostavniji način. A njoj to ide odlično. Dobitnica je nagrade za popularizaciju znanosti.

"Ona pokazuje silnu energiju, veliki angažman jer trebate odvojiti vremena za to pored svih onih obaveza koje imate. Morate imati neki talenat i vještine, to ne može jednostavno svatko raditi", kaže Mladen Šolić sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Pokrenula je i inicijativu - Oceanografi na otoku. Na 5 otoka, održala je do sada više od 30 radionica na kojima je bilo nekoliko stotina djece.

"Za bilo kakve promjene, morate krenuti učiti odmalena", poručuje Natalija. Čuti je dolaze i stariji."Split jako doprinosi jačanju svijesti ljudi o tome koliko su klimatske promjene ozbiljne. Vrlo je uporna u onome što je naumila raditi", kaže Šolić. Natalijin brat ističe - već su o klimatskim promjenama od nje puno naučili. Pa se njezinih pravila većinom pridržavaju.

"Malo zna biti naporna, ali dobro je, jer svi iskreno vjerujemo u to što ona radi. Najveci uspjeh to što je pronašla ono što je čini stvarno sretnom. Želi doprinijeti boljem životu na cijeloj zemaljskoj kugli", kaže Stefan Dunić. Na košnji trave - podijelila je jedan proljetni savjet.

"Odgodite košnju 15 dana, uživajte u maslačcima, neće se nikakvo zlo dogoditi. To je mala stvar koju čovjek može napraviti", kaže Natalija.

Ime joj je potpisano na 12 znanstvenih članaka. Ambasadorica je i strateškog tijela Europske unije - Marine board. U inicijativi je umrežavanja mladih oceanografa, pa na istraživanjima surađuje sa znanstvenicima iz cijele Europe."Zadovoljna sam i sretna sa ovime što radim, upornost i želja za nečim se mogu isplatiti", kaže novinarki Lari Švigir.

