Oleg Butković najavio je uvođenje beskontaktnog plaćanja cestarine kako bi se smanjili troškovi u samom HAC-u. Obećao je da poskupljenja za vozače neće biti.

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković obećao je na N1 Televiziji da neće biti poskupljenja cestarine te da se do 2022. očekuje uvođenje beskontaktnog plaćanja cestarine

"Teško je reći koliko će tada biti cijena, ne uvodimo novi sustav naplate da bismo dizali cijene, smisao je da novi sustav naplate smanji troškove u samim Hrvatskim autocestama i da olakšamo građanima i privučemo promet na autoceste. Nikakvog povećanja neće biti", rekao je Butković, koji je govorio i mjerama koje je Vlada poduzela za spas gospodarstva u koronakrizi.

"Većina prijevozničkih tvrtki, bilo državnih ili u privatnom vlasništvu, imala je velike probleme, kako u zračnom prometu koji je zaustavljen, tako i u linijskom i pomorskom... Jadrolinija je na 60 posto ostvarenja u odnosu na prošlu godinu", objasnio je.

Kaže i da su prijevoznici imali veliki pad prihoda u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

"U jednom će se dijelu pronaći način da se pomogne prometnom sektoru. Pripremamo to na razini Vlade, neće to biti za 10-ak, 15 dana, ali u listopadu ćemo imati konture kako pomoći da netko dođe do tih sredstava, koji će biti mehanizmi", rekao je Butković te najavio i neke infrastrukturne projekte koji su u planu unatoč krizi.

"Čeka nas veliko ulaganje u željeznički sektor, očekuje nas desetljeće željeznice i u tom smislu iskoristit ćemo i sredstva koja su nam na raspolaganju iz fondova Europske unije. Dio projekata je spreman, a dio će trebati spremiti i raditi na njima kako bi se sva sredstva iskoristila", kazao je, a dotakao se i i stanja u Croatia Airlinesu. Priznao je da je tvrtka i bez korone bila u poteškoćama, zbog čega se tražio strateški partner.

"Početkom godine našli smo dva solidna kandidata, međutim došla je korona, sve je stalo i mi smo taj postupak morali obustaviti. Dobar je moment taj da dijelimo sudbinu svih drugih zemalja, koje spašavaju svoju avioindustriju i u tom će nam smislu EU ići u premošćivanje i pomoć oko Croatia Airlinesa, koji će biti u suradnji s Europskom komisijom, a kad se situacija unormali, vratit ćemo se na postupak pronalaska strateškog partnera", zaključio ministar Butković.