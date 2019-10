Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec podigao je, čini se, veliku prašinu pozivom predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i predsjedničkom kandidatu Miroslavu Škori da objave svoj stav o plaćama učitelja.

Mihalinca su četvrtak navečer kritizirali, i sindikat Preporod, i sami nastavnici, ali i prozvani SDP, točnije njihov saborski zastupnik Željko Jovanović.

"Eklatantan primjer političkog svrstavanja"

Sindikat preporod komentirao je Mihalinčev poziv upućen predjsedničkom kandidatu Miroslavu Škori i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

Predsjednica na Twitteru odgovornost za štrajk prosvjetara svalila na bivšu, Milanovićevu Vladu

Štrajk prosvjetara koji žele veća primanja: S 20 godina staža i povećanjem koeficijanta plaća im raste za 170 kuna

"Sindikat Preporod se nikada nije politički svrstavao i neće to činiti ni ubuduće.

Susret s predsjedničkim kandidatima je eklatantan primjer političkog svrstavanja", objavili su na svojem Facebook profilu.

"Kakve veze ima što Škoro misli o štrajku?"

Oglasili su se i nastavnici putem internetske stranice nastavnici.org te odaslali poruku sindikatima. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Posljednja dva tjedna svjedočimo najuspjelijem, najdugotrajnijem i svakako najmasovnijem štrajku koji je hrvatsko školstvo vidjelo desetljećima. Ljudi su jedinstveni, bez obzira na sindikalnu (ne)pripadnost, školu u kojoj rade, stručnu spremu, radno mjesto, politička stajališta…



A onda u samo 36 sati doživimo seriju gafova kakvu bi samo Leteći cirkus Montyja Pythona mogao smisliti.

I naši školski sindikati.

Prvo su Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjoj školi priredili prosvjedno-pjevački performans pod prozorima premijeru. Mišljenja o njemu su podijeljena, nekima je bio po volji, drugima ne – ali duhove je najviše uzburkao izbor glazbe. Naime, jedna od pjesama koju su obradili i otpjevali u štrajkaškom aranžmanu je i pjesma predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, koji su zlobnici automatski protumačili kao iskazivanje podrške rečenom gospodinu.

Mi smo odabrali gledati na to kao na nesmotrenost i omašku.

Nakon današnje presice, nismo baš sigurni.

Naime, danas je predsjednik NSZSŠ, Branimir Mihalinec, na konferenciji za novinare javno pozvao predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović i predsjedničkog kandidata Škoru da iznesu svoje mišljenje o štrajku.

?

??

???

Predsjednica Republike Hrvatske je svoje mišljenje o najmasovnijem zabilježenom štrajku u hrvatskoj prosvjeti već iznijela. Njezina tišina u posljednja dva tjedna je gromoglasna i govori vrlo rječito što misli o nama i našem štrajku.

Ali kakve veze ima što predsjednički kandidat i poznati estradnjak Škoro misli o štrajku?

A ako ćemo anketirati predsjedničke kandidate, zašto onda nismo pitali i Mislava Kolakušića, Dejana Kovača, Daliju Orešković… ili čak Milana Bandića 2.0, Avu Karabatić i Ivana Pernara za njihovo mišljenje? Ima ih šesnaest, zašto tražiti mišljenje samo od dvoje?

Dragi sindikati, Mreža Nastavnici organizirano štrajk svesrdno podržava. Pokazujemo to i svojim aktivnim angažmanom na društvenim mrežama, održavanjem morala i štrajkaškog raspoloženja. Ono što NE podržavamo je da se štrajkom u kojem sudjelujemo trguje, prodaje ga se predsjedničkim kandidatima (bili oni desni, lijevi, gornji, donji, i bilo koje dugine boje) za njihovu samopromociju, pogotovo kada se zauzvrat može dobiti samo podjela štrajkaškog tijela i bijes šire javnosti.

Nećemo pozvati na prekid štrajka zbog ovakvog vašeg ponašanja. Još. Ali molimo vas da, ako želite zadržati ovaj broj štrajkaša i ovakvo zajedništvo na terenu, jako dobro promislite kakve ćete promotivne i samopromotivne aktivnosti organizirati, te kome ćete skupljati političke bodove. Ne trgujte našim obrazom.

Opipajte puls vašeg članstva. Možemo vam jamčiti da nije sretno. A bez članstva, nemate ni štrajk niti sindikat.

Već smo mnogo puta naglasili kako štrajkamo za svoje dostojanstvo. Slušajte nas pažljivo, sindikati – dostojanstvo tražimo, a obraz ne damo!"

Podsjetimo da su se u četvrtak na Mihalinčev poziv već oglasili i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednički kandidat Miroslav Škoro. Grabar-Kitarović je krivicu za situaciju u prosvjeti svalila na bivšu Milanovićevu vladu te izrazila podršku prosvjetarima, dok je Škoro rekao kako će ih primiti na razgovor.

"Sindikalni bećar" Mihalinec

Obzirom da je Mihalinec, kao i kasnije Predsjednica, okrivio Milanovića za stanje s koeficijentima u školstvu, odgovorio im je SDP-ov saborski zastupnik Željko Jovanović objavom na svojem Facebook profilu, koju isto tako prenosimo u cjelosti.

"[SELEKTIVNO PAMĆENJE “SINDIKALNOG BEĆARA” MIHALINCA I KOLINDE GRABAR KITAROVIĆ]

Premijer Vlade RH, u kojoj je sjedila ministrica Grabar Kitarović, Ivo Sanader sa svojim suradnicima iz političke zločinačke vrhuške HDZ-a, stranke čiji je KGK predsjednički kandidat, opljačkao je državni proračun 2003.-2011. pa je Vlada RH premijera Zorana Milanovića morala spašavati mirovine i plaće svih državnih i javnih službenika! Ivo Sanader, premijer Kolinde Grabar Kitarović na sudu je zbog pljačke mirovina i plaća svih hrvatskih građana. Kao i HDZ, stranka čiji je predsjednički kandidat KGK! To je njihova ostavština, a samo hrvatsko pravosuđe i njegova poznata “učinkovitost” spašava Kolindinog premijera Sanadera i Kolindinu stranku HDZ od pravomoćne osuđujuće presude. Vlada Zorana Milanovića spasila je proračun, a to znači i mirovine i plaće hrvatskih građana, od bankrota koji je prijetio zbog pljačke HDZ i Ive Sanadera. Čim je, zahvaljujući radu Vlade Zorana Milanovića, uveden red i ostvaren minimalni rast povećani su koeficjenti i plaće i to prvo učiteljima. Vlada je 2014. povećala plaće učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama. Tom Uredbom povećavani se koeficijenti radnih mjesta i to savjetnika za 8 posto, mentora za 6 posto , a za sve učitelje, nastavnike, odgajatelje i stručne suradnike za 3,5 posto. Neću sad nabrajati milijarde kune koje su unatoč opljačkanom proračunu, koji je HDZ-u služio za financiranje osobnih i stranačkih potreba, izdvojene za besplatni prijevoz učenika, besplatno studiranje i gradnju studentskih domova. Dakle, odgovor je krajnje jednostavan - u mandatu Vlade Zorana Milanovića nije se moglo više povećati plaće u javnom sektoru jer je HDZ na čelu sa Ivom Sanaderom opljačkao sve građane Hrvatske! Čim su ostvarene prve pretpostavke za rast, prvi koji su to osjetili 2014. bili su učitelji, nastavnici, odgajatelji i stručni suradnici. Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije koja je donesena u mandatu SDP-a trasirala je put i za obrazovnu reformu i za rast plaća. To je istina, a sve drugo je licemjerje i prodavanje magle na HDZ zna se način."