Budući ministar uprave Ivan Malenica u svom je prvom javnom nastupu otkrio kako je pristao na novu funkciju, što planira raditi u Ministarstvu te komentirao je li mu sve omogućio HDZ.

''Nije me trebalo nagovarati. Sa svojom obitelji donio sam odluku da prihvaćam poziv premijera Plenkovića i to je to'', rekao je reporteru Dnevnika Nove TV Ivanu Kaštelanu dekan veleučilišta u Šibeniku i budući ministar uprave Ivan Malenica. Kaže da mu je obitelj dala punu podršku i da će s njim preseliti u Zagreb.

''Nakon što budem izabran, počinjem s radom u Ministarstvu uprave. Dosta procesa je započeto tako da nas očekuje radno ljeto i radna jesen'', rekao je Malenica i naglasio da je jedan od najvažnijih projekata digitalizacija javne uprave. Kaže da je taj projekt jako važan za percepciju javne uprave za koju budući ministar kaže da mora biti servis građanima. ''Naravno, imam i neke svoje ideje koje ću provesti ako postanem ministar s ciljem da javna uprava bude pozitivan primjer u javnosti'', rekao je Kuščevićev nasljednik.

Hoće li njemu isplivati afere?

Na pitanje o mogućem smanjenju gradova i županija, Malenica je rekao da je teško odgovoriti na to pitanje. ''Puno je izazova u smanjenju broja jedinica lokalne samouprave i nakon sveobuhvatne analize treba vidjeti što dalje učiniti'', rekao je.

Ministar će biti samo još godinu dana, ali Malenica kaže da se u tom razdoblju može napraviti dosta. ''Cilj nam je smanjiti negativnu percepciju javnosti o javnoj upravi i ljudima koji tamo rade. To su časni i pošteni ljudi. Trebalo bi povesti računa o učinkovitosti javne uprave, da bude zaista servis'', zaključio je budući najmlađi ministar u Banskim dvorima.

Hoće li njemu isplivati neka afera? ''Ma ne, naravno, dosad sam sve poslove obavljao pošteno i moralno pa mislim da ne bi trebalo biti problema'', odgovorio je i priznao da će mu biti teško napustiti posao dekana i njegov Šibenik, ali ipak je izazov ministarska funkcija.

Na kraju razgovora otkrio je neke detalje iz privatnog života i zaključio da su laži i objede da mu je sve HDZ omogućio.