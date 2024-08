Broj stradalih na cestama raste, policija najavila: "Nismo zadovoljni, već je krenula akcija vezana za četiri ubojice u prometu"

Od automobila u kojem su život izgubila dvojica prijatelja od kojih je jedan imao svega 17 godina ostali su samo ostaci.

Na cesta je ugašen i život 24-godišnje žene, kada je 29-godišnji vozač pokosio peteročlanu obitelj.

U Dugom Selu stradala je djevojčica dok se vraćala iz škole, kad je u Rugvičkoj ulici za nju bio koban kamion.

U Svetome Ivanu Zelini automobil je naletio na osmogodišnje dijete.

Vozačica je uslijed neprilagođene brzine udarila u 7-godišnje dijete koje je prelazilo cestu. Nažalost, ozljede su bile preteške.

To je dio crne statistike u kojoj, nažalost, velik broj čine djeca i pješaci.

"Termin najugroženiji sudionici u prometu pripada upravo djeci i pješacima i to ne bez razloga. Naime, samo stradavanje djece i pješaka rezultat su zabrinjavajuće neodgovornosti kod vozača", smatra Nenad Zuber iz udruge Sigurna cesta – prometna preventiva mladih.

Prošle godine u prometu je smrtno stradalo više od 270 osoba. Taj broj trebao bi se prepoloviti do 2030. godine. Tako je, barem, zacrtano u ciljevima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa, ali statistika ne ide u prilog tome.

"Broj raste, a ne smanjuje se, ja se usuđujem reći da nećemo uspjeti ostvariti 50 postotono smanjenje. Od početka godine imamo porast. Od 1.do 7. mjeseca 3 posto više nesreća nego u 7 mjeseci prošle", upozorio je Davor Georg Lisicin.

U sedam mjeseci ove godine zabilježeno je više od 20 tisuća prometnih nesreća. Osim represijom, na smanjenje se pokušava utjecati i edukacijom, i to od malih nogu.



"Edukacija kao takva sigurno može pomoći, odnosno smanjiti stradavanja u prometu, no takva aktivnost mora biti sustavna, konstantna i ne smije biti svedena na određene akcije nego mora biti cjelogodišnja aktivnost", smatra Zuber.

Još je jedan podatak vrlo zabrinjavajuć.



"To je broj teško ozlijeđenih osoba. On raste još većom stopom, na prosječnoj razini 13 do 14 posto, to bi apsolutno trebao biti signal za uzbunu", rekao je Lisicin.



A Fakultet prometnih znanosti predložio je da se učenje o sigurnosti u prometu zato uvede i u škole.

Četiri ubojice u prometu

Usprkos reduktivnim i represivnim mjerama, neodgovornim vozačima ne može se stati na kraj.

Novinarka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid s Goranom Medićem iz policijske uprave Zagrebačke kod naplatne postaje Lučko razgovarala je o tome kako najbolje doprijeti do vozača.

"Iza nas je nekoliko crnih dana kada je promet u pitanju. Strašne prometne nesreće odnijele su nekoliko života, među njima bilo je i djece. Usprkos svim mjerama, policijskim kontrolama i sve većim i strožim kaznama broj poginulih u prometu raste, a s time i broj poginulih pješaka", najavila je novinarka.

"Statistički pokazatelji upućuju da je broj smrtno stradalih i težih prometnih nesreća u blagome porastu, ali naglasio bih da je dugoročni strateški cilj PU Zagrebačke, prepoloviti broj smrtno sradalih u prometu u razdoblju od 2010. do 2020., ostvaren.

U usporedbi s 2010. godinom, daleko smo ispod polovice smrtno stradalih. U odnosu na prošlu godinu, koja je bila jako pozitivna, smrtnost je u porastu 12 posto. S time nismo zadovoljni", rekao je Medić.

Prokomentirao je posljednje slučajeve prometnih nesreća.

"Recentni slučajevi gdje su sudjelovali pješaci, biciklisti i nažalost ovo dijete, pokazatelj su da je u pravilu uzrok nesreće prekršaj vozača odnosno grubo kršenje propisa. Najteže posljedice izaziva vožnja pod utjecajem opojnih sredstava.

Pješaci i biciklisti bi mogli pridonijeti sigurnosti u prometu time da se više zaštite u slučaju loše vidljivosti", rekao je i preporučio nošenje visokorflektirajućih predmeta i pravilno kretanje u prometu.

Upitan o ponavljanjima jednih te istih prekršaja, rekao je da policija najstrože postupa prema recidivistima.

"Kada god zakon to dopušta, vozila im se oduzimaju i to trajno te se žuno procesuiraju. Nerijetko završavaju u zatvoru", rekao je i dodao da ih je manje u prometnim nesrećama.

Što se tiče akcija vezanih uz četiri ubojice u prometu, najavio je policijske akcije nadzora prometa već tijekom vikenda.

