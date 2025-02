U Raškom zaljevu

Brod mjesecima trune u moru, mještani strahuju: "Ovakva beštija kad se otvori..."

Politički poeni pred lokalne izbore počinju se skupljati na sve strane. U Istri je za to poslužio 79 metara dug brod koji 10 mjeseci trune u moru na ulazu u Raški zaljev. Mještani se boje zagađenja, a lokalni političari, na današnjoj izvanrednoj press konferenciji, zbog njega prozivaju ministra Butkovića. Kažu - dok Istri prijeti ekološka katastrofa, on to ignorira.