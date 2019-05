Manjak radne snage i niske plaće stvorile su golem problem u Dubrovniku pa je tako brod za traganje i spašavanje ostao vezan u luci. Brod Danče koji služi za traganje i spašavanje na moru gotovo mjesec dana usidren je jer je posada dala otkaze.

Kapetan broda Đuro Čanić izrazio je zabrinutost zbog cijele situacije.

"Za normalnu funkciju nedostaju dva upravitelja stroja i zapovjednik koji su pošli na druga radna mjesta. Ne možemo izaći na intervenciju jer po minimalnom broju posade treba zapovjednik, upravitelj i mornar", kaže Čanić.

Brod služi i za prijevoz osoba s otoka kojima je potrebna liječnička pomoć, posebno kada su loši vremenski uvjeti. Na godinu se odradi 30 do 50 takvih akcija, a na more se izlazi u slučaju bilo koje nezgode i nesreće.

Od prvog svibnja brod Danče nema kompletnu posadu i ne može izlaziti na intervencije na moru, ministartvo pomorstva raspisuje natječaj, no pitanje je tko će raditi obzirom da su bivši pomorci koji su ovdje bili otišli za boljim poslom.

"Mislim da ćemo moći upotpuniti posadu, međutim evo do zadnjeg momenta i objave natječaja i prihvaćanja natječajne dokumentacije nećemo moći znati više jer znamo da ide turistička sezona i poslova ima", kaže Mato Kekez iz Lučke kapetanije Dubrovnik.

Iz sindikata pomoraca poručuju kako nisu iznenađeni otkazima članova posade broda te da uvjete treba hitno poboljšati.

"Svi oni traže bolje uvjete i bolje plaće, a ministartsvo inače muku muči s radnim mjestima, ne samo za pomorce, nego i lučke kapetane i šefove lučkih ispostava. Pema tome, odgovor je vrlo jednostavan - treba pooljšati njihove uvjete rada i podići plaće i onda će se naći pomoraca koji će raditi taj posao", kaže Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Do pronalska nove posade za brod Danče, Dubrovniku će na raspolaganju biti brod iz ispostave Korčula. Sve to, kažu u ministarstvu, s ciljem je zadržavanja visoke razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života na moru na području Dubrovnika. No, činjenica je da je jedan brod koji spašava živote usidren i tako će ostati još neko vrijeme.

