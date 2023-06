"Svašta se može vidjeti": Britanski mediji upozoravaju građane na Split i što mogu očekivati

Od golotinje u centru grada, pijanih turista koji teturaju ulicama, do penjanja i uriniranja po spomenicima, Splićani su u ljetnim mjesecima primorani podnositi svakakva ponašanja stranih turista. Tome su gradske vlasti odlučile stati na kraj krajem svibnja kada je gradsko vijeće usvojilo Odluku o javnom redu i miru kojom se mogu izdati kazne onima koji na nedopušten način remete javni red i mir, rad ili red života stanovnika Splita, ometaju kretanje na ulicama, vrijeđaju moral, te ugrožavaju opću sigurnost ljudi i imovine.

Ta vijest došla je i do britanskih medija. Britanski portal Inews u opširnom članku upozorava čitatelje da je grad Split najavio obračun s divljacima. Kako pišu, Split je omiljena destinacija britanskih partijanera, a ako se odluče ponašati nedolično, to jest, piti, spavati, povraćati ili urinirati na javnom mjestu, mogli bi platiti kazne i do 1000 eura.

Pijenje alkohola unutar 100 metara od škole ili vrtića također se sankcionira, baš kao i penjanje na javne spomenike i fontane.

"Želimo rebrandirati Split"

Početkom lipnja već je izrečeno 13 kazni za turiste, piše britanski portal te ističe kako je upravo ponašanje britanskih turista navedeno kao problematično.

Istanknuli su i izjavu zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića koji im je kazao: "Želimo rebrendirati Split, želimo promijeniti vrstu gosti koji dolaze u naš grad. Želimo sići s liste vrlo poželjnih party destinacija i početi privlačiti obitelji ili pojedince koji uživaju u našem gradu, uživaju u ljepoti mora i koji neće samo ludovati u Splitu."

"Britanski turisti jako se loše ponašaju"

I neki britanski turisti slažu se sa strožim pravilima u gradu Splitu jer smatraju da neki njihovi sunarodnjaci pretjeruju.

"Svašta se može vidjeti. Kad biste poredali britanskog turista, Nijemca i Talijana, ne biste sumnjali tko je iz Britanije. Britanski turisti jako se loše ponašaju", kaže 23-godišnji turist iz Sussexa koji već godinama dolazi u Hrvatsku.

Osim toga britanski mediji ističu kako još većih problema s njihovim turistima imaju manja mjesta na Jadranu zbog čega je i Ured za vanjske poslove Commonwealtha ovih dana izdao posebno upozorenje svojim građanima da bi mogli platiti visoke novčane kazne na licu mjesta za nedolično ponašanje.