Premijer Andrej Plenković se nakon sastanka vladajuće koalicije obratio medijima te komentirati aferu Žarka Tušeka i nuđenje tajnog financiranja kampanje nezavisnom vijećniku Oroslavlja.

Na pitanje koliko je Žarko Tušek postao teret HDZ-u, Plenković je odgovorio da treba odgovoriti ima li u cijeloj aferi velikih temelja za odgovornost.

"Ne znam kako mu se to dogodilo, to je jedna gruba politička pogreška, on je iskusni političar. To se nije smjelo dogoditi", rekao je premijer.

Kazao je kako je Tušek pogriješio.

"On je dio oporbe u Krapinsko-zagorskoj županiji i ne može utjecati na procese", odgovorio je premijer na pitanje vidi li sličnosti Tušekove afere sa slučajem Sabo.

O navodima za nuđenje pozicija u tvrtkama, poručio je kako je shvatio da Tušek nije došao s namjerom trgovanjem utjecaja.

"Vidi se da ga gospodin s kojim razgovara dovodi u ovu situaciju. Tušek je ispao naivan. Ne znam kako se doveo u situaciju da razgovara s njim. To je kapitalni problem. Ovakvo nešto mu se nije trebalo dogoditi", rekao je.

Podsjetimo, nakon što je u javnost procurilo kako je HDZ-ov Tušek Šimuniću nudio tajno financiranje predizborne kampanje te snimke razgovora, Tušek je poručio kako je sve karikirao te se ne boji istrage.

Šimunić je pak za DNEVNIK.hr poručio kako nakon izbijanja afere strahuje za život i egzistenciju.