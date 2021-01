Novi dio snimke sa spornog sastanka u Zagorju otkriva, između ostalog, kako se HDZ-ov Žarko Tušek ispričava jer mu je zadnji dan samoizolacije.

"Laž je da sam bio u samoizolaciji", rekao je Žarko Tušek nakon što je objavljen novi dio snimke sastanka.

"Nisam imao nikakvu službenu mjeru samoizolacije od epidemiologa, preventivno sam se sklonio nekoliko dana od obitelji, zbog svoje osobne procjene i zaštite supruge i kćeri, kod roditelja na selo. U tom vremenu napravio sam i nekoliko negativnih testova privatno. Kolege sam na to upozorio i na sastanku sam imao masku", rekao je Tušek.

Na pitanje zašto je onda na sastanku rekao da mu je zadnji dan samoizolacije, odgovorio je: "Tako sam se izrazio."

Nakon što je gradonačelnik Oroslavja na Facebooku napisao da je sastanak na kojem se Viktoru Šimuniću nudila pomoć na izborima inicirao sam Šimunić, 24sata objavila su novi dio snimke.

Šimunić zatim pita: "Dobro, al' on je tražil sastanak, mislim on je to iniciral ili...?", na što Gredičak odgovara: "Da, on je rekel da bi se mogli sesti, ali to tak', u nekom razgovoru..."

"Znači, nije, nije, nije, ali velim. Htel bi da onda on zbilja veli točno kaj misli, tak' da onda znaš...", čuje se dalje.

Na još jednom objavljenom isječku čuje se Tušek: "Bok, bok, ja se ispričavam, ja moram imati masku stavljenu jer sam bil ovaj tjedan, danas mi je zadnji dan samoizolacije pod jedno, a pod drugo idem se cijepiti jer više ne mislim riskirati ni jednu samoizolaciju."