Branimir Bunjac izlazi iz Živog zida. Misli da će Vladimira Palfi aktivirati svoj saborski mandat, čime će on ostati bez saborske fotelje.

Branimir Bunjac komentirao je u Saboru stanje u Živom zidu i svoje daljnje poteze.

"Izlazim iz Živoga zida, to je za mene težak i emotivan trenutak, jer mi nismo samo bili članovi, nego smo živjeli Živi zid, bili smo kao obitelj", rekao je Bunjac i dodao:

"U ovom času postajem neovisni zastupnik. Na redu je Vladimira Palfi, ona je i onako priredila aktivaciju madata. Zahvaljujem svim članovima stranke i biračima. Otvorili smo brojne teme. Živi zid je već sada dao svoju povijesnu ulogu", uvjeren je.

Nije želio jasno odgovoriti na pitanje hoće li se pridružiti Pernarovoj stranci. "Da, postoji mogućnost da djelujem unutar Pernarove stranke, sve su opcije otvorene". Tvrdi kako se Živi zid nije raspao zbog njega.

"Stranka se nije raspala zbog moje fotelje, već zbog diktature jedne osobe. Ponavljam, ja nemam mandat za EU Parlament, pa se nije sve raspalo zbog moje fotelje".

Objasnio je kako će najvjerojatnije Vladimira Palfi aktivirati svoj saborski mandat, čime on više neće biti saborski zastupnik, i da se u tom slučaju vraća na svoje prijašnje radno mjesto. Ponovio je da je njezin zahtjev za aktivacijom saborskog mandata već napisan i da ga samo treba uručiti.

"Još osam dana formalno jesam saborski zastupnik. Onda se vraćam na svoje mjesto u osnovnoj školi. Neshvatljivo je koliko je Sinčić promijenio osobnost u zadnje vrijeme", rekao je Bunjac koji se kaže nije uspio sastati sa Sinčićem.

"Nebrojeno puta sam se suprotstavio Palfi. Stvar je kulminirala tijekom kampanje, ali da smo tada to rekli, sasvim sigurno ne bi bilo ni tog mandata. Mi smo to iznijeli na stranačkim tijelima. Međutim, kad smo mi to iznijeli, jednostavno se krenulo na ucjene i pritiske, a da bi sve na kraju kulminiralo onom dječjom presicom na Zrinjevcu", rekao je Bunjac.

"Gospođa Palfi ne bi dala kunu stranačkog novca i sve je to hipotetski, tako da ne mogu na to odgovoriti", tako je Bunjac odgovorio na pitanje što će se dogoditi ako mu Palfi ipak ponudi mjesto u EU parlamentu.

"Kad Sinčić otvori usta iz njega progovara njegova supruga", rekao je Bunjac o Vladimiri Palfi i njezinom odnosu sa Sinčićem, dok je o kaosu u stranci rekao: "Istina je voda duboka, jednom ćete možda saznati cijelu istinu".

Na svojem Facebooku objavio je fotografiju iskidane iskaznice Živoga zida.