Zašto američke oklopne zvijeri, koje su lani stigle u Hrvatsku, još nisu u akciji? Dnevnik Nove TV doznao što se odvija u tajnosti

Sveti Nikola lani nije došao praznih ruku. Ali američki darovi, borbena vozila Bradley, još su u pogonima slavonsko-brodske tvornice, ne u akciji. Moderniziraju ih i nadograđuju za hrvatske potrebe.



Čim su rastavljeni, iz Đure Đakovića stiglo je jamstvo:



"Do kraja šestog mjeseca očekujemo da će prvo vozilo biti spremno, nakon toga po pravilima struke idu na poligon. Testira se sve i očekujem da će vozilo biti isporučeno u 7. mjesecu za MORH!", glasile su najave Marka Ćosića, predsjednika Uprave Đure Đakovića u travnju.



Već prolazi i rujan, a ostvare li se nove najave, prvi remontirani Bradleyi na cestu bi trebali krajem ove godine.



Testiraju ih, ali podalje od televizijskih kamera. Vojska dosad nije preuzela nijedno vozilo!



Radi se, odgovaraju oni koji su se primili ugradnje naoružanja, bojanja i poprilično složenog posla koji nije za "svačije" oči.



"U Đuri Đakoviću provedeni su radovi na 8 vozila na kojima se provode testiranja. Planirano ih je do kraja godine završiti i kompletirati, te provesti obuku prvog kontingenta mehaničara. Nakon toga vozila će biti predana Oružanim snagama na korištenje i provedbu obuke posada", priopćili su iz MORH-a.



Posao je ovo težak gotovo 200 milijuna dolara. Amerikanci pokrivaju manji dio donacije, većinu plaća država.



"Bradley se pokazao odličnim u nizu velikih iskušenja u kojima je to vozilo bilo, definitivno će osnažiti oružane snage", rekao je u travnju ministar obrane Ivan Anušić.



Od ukupno 89 vozila koja bi trebala stići, ozbiljan servis planiran je za njih 62. Vojnici će se na njima obučavati, preostali će služiti kao rezervni dijelovi.

Hrvatskoj su do sada isporučene 44 oklopne zvijeri za kojima se još ne praši.

Pročitajte i ovo Dobar početak tjedna Odlična vijest za vozače: Od utorka pojeftinjuje gorivo, poznate su nove cijene

Pročitajte i ovo Raste broj žrtava VIDEO Eskalacija sukoba: Lansirali 140 raketa na Izrael, uslijedio je žestok odgovor. Među poginulima i jedan od vodećih ljudi Hezbolaha

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Tragedija u Zagrebu: U prometnoj nesreći poginula pješakinja