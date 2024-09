Vojni analitičar o mogućnosti početka otvorenog rata između Izraela i Hezbolaha: "Ako dođe do eskalacije, uslijedit će invazija Libanona"

Vojni analitičar Ivica Mandić na pitanje je li posljednja eskalacija sukoba početak otvorenog rata između dvije strane i što on znači za ostatak svijeta, analitičar je podsjetio da se ne radi o izdvojenome slučaju.

"Današnja eskalacija nije izdvojen slučaj nego ga se treba vezati s ubojstvom vođe Hezbolaha u Teheranu. Problem šuplje organizacije ne odnosi se samo na Hezbolah nego i na Teheran jer je teško takvoj organizaciji zamijeniti infrastrukturu, posebno kada je u pitanju ratna operacija velikih razmjera", rekao je i osvrnuo se na situaciju infiltracije Mossada u Libanonu 2006. godine.

"Ako i dođe do eskalacije uslijedit će zračno-kopnena operacija ogromnih razmjera gdje će se izvršiti invazija Libanona, sigurno do rijeke Litani. Dakle, stupnjevitog uvođenja izraelskih snaga u ratnu operaciju neće biti i toga se i boje jer bi to značilo nestanak Hezbolaha", objasnio je.

Objasnio je i da je izraelska vojska ima problema tj. da joj nedostaje 15 bojni te da traje unutarnji sukob koji se odnosi na ortodoksne Židove i njihov doprinos ratu.

"K tome Izrael i dalje provodi operaciju u Gazi, a ima i problema s hutistima iz Jemena. Morali bi za to sve povećati svoje nage, a to uključuje nove probleme kao što je crpljenje plina iz obalnog pojasa.

2006. godine gospodarski život u Izraelu je stao i zato ne mislim da će doći do eskalacija svjetskih razmjera", rekao je.

Prokomentirao je i stajalište Irana.

"Puno će pričati, ali neće ništa napraviti. Ucjenom se Izrael ne može zadržati da ne napadne postrojenje za obogaćivanje urana. Eskalacije sa stane Teherana Benjamin Netanyahu bi iskoristio za napad na ta postrojenja da bi se jednom zauvijek otklonila pogibelj od nuklearnog oružja za Izrael.

Puno je razloga da ne dođe do esklacije sukoba", zaključio je

