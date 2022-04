Ministarstvo obrane ove godine namjerava izdvojiti za bračne susrete, duhovne vježbe, pastoralne seminare, hodočašća i slično čak 10,3 milijuna kuna. Pokušali smo doznati detalje.

Osim modernizacija naoružanja, nabavke borbenih aviona i sličnih vojnih stavki, Ministarstvo obrane planira ove godine uložiti i u ljude. I ne samo u njihove plaće i izobrazbu, MORH-u je važno i njihovo stanje duha.

Stoga će ove godine pripadnicima Oružanih snaga na raspolaganju biti duhovne vježbe i pastoralni seminari. Bit će tu i hodočašća, duhovno-rekreativnih dana i ljetovanja za djecu i mlade. I ne samo to. Ministarstvo obrane isplaniralo je i bračne susrete vojnika.

Sve se to, naime, nalazi u Godišnjem planu rada Ministarstva obrane za 2022. godinu i to pod stavkom Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu. Ima to i svoju cijenu. Tako ćemo ove godine za bračne susrete, duhovne vježbe, pastoralne seminare i slično platiti ukupno više od 10,3 milijuna kuna.

U planu rada je taj iznos predviđen na tri stavke. U jednoj su duhovne vježbe, bračni susreti i pastoralni seminari, u drugom duhovno-rekreativni dani i ljetovanja za djecu, a u trećem hodočašća. Međutim, iz plana nije vidljivo koliko je novca predviđeno za svaku od te tri stavke.

Plan rada MORH-a za 2022. (Foto: MORH)

Pokušali smo to doznati od MORH-a, kao i još neke detalje, pa smo im uputili službeni dopis još 8. ožujka. Istina, u međuvremenu su se dogodile neke vrlo ozbiljne stvari poput pada (na)pada sovjetskog drona koji (ni)je nosio aviobombu, pa je za odgovor u pet rečenica MORH-u bilo potrebno čak 15 dana.

A u tih pet rečenica kaže se da je tih 10.331.000 kuna ukupno izdvajanje za duhovnu skrb te da su planirane aktivnosti u skladu s obvezama iz ugovora između Svete Stolice i Hrvatske o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi.

Prošle godine nije bilo ni bračnih susreta ni duhovnih obnova, već samo tri hodočašća, no u MORH-u objašnjavaju da se od svega toga odustalo zbog pandemije.

Za bračne susrete pripadnika Oružanih snaga u MORH-u kažu da se oni provode od osnutka Vojnog ordinarijata, s obzirom na specifičnost vojnog poziva i razdvojenost djelatnih vojnih osoba od obitelji. Međutim, nismo dobili odgovor koliko točno plaćamo bračne susrete, koliko duhovne vježbe, a koliko, primjerice, duhovno-rekreativna ljetovanja djece i mladih.

Prema ovogodišnjem planu rada, predviđena je 21 duhovna vježba, odnosno bračnih susreta, odnosno seminara, pet duhovno-rekreativnih dana i ljetovanja te 18 hodočašća. Primjerice, 2020. godine za duhovnu skrb bilo je predviđeno nešto više od osam milijuna, no ostvareno je nešto manje od 7,7 milijuna kuna. Te se godine trebalo održati 13 hodočašća, no organizirano je tek njih šest.