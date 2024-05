Humanitarci velikog srca desetljećima pomažu Hrvatskoj: "Daj dok možeš, moli dragog"

Bračni par iz Francuske - on Slavonac, ona Španjolka, godinama pomažu Hrvatskoj. Sada su dostavili pomoć Crvenom križu u Orahovici. Priču humanitaraca velikog srca u Dnevniku Nove TV podijelili su Matei Drmić.

Ivan Perković već 33 godine nesebično pomaže. Za njega kažu da je najveći humanitarac u Hrvatskoj.

"To je bila nužnost, Hrvatska je bila napadnuta, hrvatski narod je trebao pomoć", započeo je Ivan.

Pročitajte i ovo oglas RE/MAX Hrvatska – 15 godina uspješnog poslovanja u vrhu nekretninskog tržišta

Krenuo je s donacijama lijekova i hrane, a već 12 godina Hrvatskoj donira medicinska pomagala. Vrhunski medicinski kreveti stari oko šest mjeseci nalaze se i u Našičkoj bolnici.

"To je počelo s 2-3 kreveta, a na kraju sada, do ove godine, je dovezao 450-500 kreveta, Plus pomagala, stolice, električna kolica, štake. Oko 300 bolesnih osoba leži na našim krevetima.", tvrdi Pavao Ramić, predsjednik Crvenog križa Orahovica.

Većinom su to električni kreveti. Do danas su dopremili oko 120 kamiona donacija. Bez Karmen Peković ta priča ne bi postojala

"Vidim da svake godine je sve gore, treba sve više kreveta, pomagala. Mene boli srce kad vidim to", ispričala je Karmen.

Pročitajte i ovo Reporterka Dnevnika Nove TV iz Malmöa Novi detalji o skandalu s Eurosonga: "Nizozemska do daljnjega neće biti na probama, kruže glasine..."

Problemi s infrastrukturom

Supružnici Perković 30 godina sami su financirali prijevoz donacija iz Francuske u Hrvatsku.

"Sada više mi financijski nismo u mogućnosti, sada je Crveni križ pristao da preuzme troškove transporta", kazao je Ivan.

Pročitajte i ovo Bliže se europski izbori Plenković u Splitu: "Naši partneri malo su desniji od onoga što mi reprezentiramo"

Ali orahovački Crveni križ ima velikih problema sa skladištenjem donacija, prostorije su stare i prokišnjavaju, a pune su skupih pomagala.

"Pokušavamo s Crvenim križem pronaći adekvatno rješenje, nije jednostavno. Da bi to sve smjestili trebalo bi nam dva nogometna igrališta, da bi sve ono što se nalazi u šupama i zgradi smjestili", tvrdi Saša Rister, gradonačelnik Orahovice



Iz orahovačkog Crvenog križa, kažu, raspolažu s najviše medicinskih pomagala u Hrvatskoj.

Pročitajte i ovo Zagrijavanje uz Baby Lasagnu u Splitu VIDEO Znaju pokrete! Pogledajte Plenkovića i Čovića kako plešu na Rim Tim Tagi Dim

"Građani se mogu obratit kod nas u Crveni križ dok imamo na raspolaganju pomagala", rekao je Ramić.

"Moja je mama rekla 'Daj dok možeš, moli dragog Boga dane moraš tražiti', zaključio je humanitarac Ivan.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr