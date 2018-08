Čelnik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ustvrdio je u petak kako ministar zdravstva Milan Kujundžić nije dobar ministar, a svoj poziv za njegovim opozivom Most je dodatno potkrijepio s popisom 50 konkretnih razloga koji se osim na reformu hitne pomoći odnose na neriješene probleme i neispunjene zadatke u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom liječenju.

"Kujundžić nije dobar ministar. To je činjenica koju smo potkrijepili s više desetaka konkretnih razloga za opoziv ministra zdravstva zbog njegova nečinjenja", istaknuo je Petrov u priopćenju odgovarajući na Kujundžićeve prozivke nakon što je Mostova saborska zastupnica i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja Linić ovaj tjedan, nakon smrti mladića u Zaprešiću koji je čekao na dolazak hitne pomoći, zatražila od premijera Andreja Plenkovića opoziv tog ministra.

Kujundžić je jučer Strenji Linić i Petrovu među ostalim poručio da manje znače u medicini nego on u poljoprivredi.

"Od toga smo pet točaka odmah jučer naveli jer se odnose na reformu hitne pomoći, a taj je segment sada u fokusu. No neriješenih problema i neispunjenih zadataka koje je nužno obaviti ima i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom liječenju. To je ono zbog čega Most traži opoziv ministra Kujundžića", napomenuo je Petrov.

Zajedno sa saborskom zastupnicom Strenjom Linić i bivšim zamjenikom ministra zdravstva Ivanom Bekavcem napisan je dokument Mosta s 50 razloga za opoziv ministra. Pet je točaka vezanih za reformu hitne pomoći, a odnose se na bolji položaj liječnika i medicinskih sestara i tehničara, helikoptersku medicinsku pomoć, dežurstva u domovima zdravlja i specijalizaciju iz hitne medicine.

Njima je obuhvaćeno "sve ono sto je bilo nužno, a nije se učinilo", a uključuju provedbu zakonskih i edukacijskih pretpostavki za "task shifting" - podjelu dijela posla i odgovornosti s liječnika izvanbolničke hitne medicine na osposobljene medicinske sestre i medicinske tehničare; osnivanje hitne helikopterske i brzobrodske medicinske pomoći te uspostavu zakonskih pretpostavki za unaprjeđenje kvalitete hitne medicinske pomoći integracijom rada izvanbolničkih timova HMP.

Nadalje, treba provesti zakonske i druge pretpostavke za uspostavu dežurstva obiteljskih liječnika, pedijatara, domskih i koncesionara vikendom i blagdanima u dežurnim ordinacijama obiteljske medicine bilo u Domu zdravlja ili u Hitnoj medicinskoj pomoći, a iz Mosta upozoravaju kako je također važno osuvremeniti specijalizacije iz hitne medicine i organizirati njezin rad kako bi mladi liječnici imali interesa i volje za tu specijalizaciju.