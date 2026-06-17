Je li skiper jedrilice nakon kobne nesreće napustio Hrvatsku? "Postoje posebne procedure..."

Odgovarajući na novinarsko pitanje može li potvrditi da je uhićen prvi časnik katamarana, Božinović nije izravno potvrdio identitet osumnjičenika, ali je rekao da, prema njegovim saznanjima, kapetan u trenutku nesreće nije upravljao plovilom te da je prvi časnik osoba koja može mijenjati kapetana.
Kazao je da je nakon nesreće provedeno kriminalističko istraživanje koje je vodila Policijska uprava splitsko-dalmatinska u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu te uz sudjelovanje stručnjaka i vještaka za pomorski promet.
"Prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara te je u tom smislu došlo do kršenja propisa vezanih uz sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt četiri osobe", rekao je Božinović.
Na pitanja o skiperu jedrilicei navodima da je napustio Hrvatsku, ministar Božinović je odgovorio da nema takvih informacija te dodao da postoje posebne procedure u slučajevima kada među stradalima ima smrtno stradalih osoba.
Božinović je još jednom izrazio sućut obiteljima stradalih. "Ovdje je riječ o tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku i češku javnost", rekao je Božinović.
Splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila da provodi kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjim hrvatskim državljaninom uhićenim zbog sumnje na kazneno djelo protiv sigurnosti prometa.
Tragedija se dogodila 14. lipnja oko 11:40 sati između Šolte i Brača, kada su se sudarili putnički katamaran na liniji Split-Hvar i jedrilica s osam čeških državljana. U nesreći su poginule četiri osobe s jedrilice, a četiri su ozlijeđene. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je više izvida te toksikološka i pomorsko-tehnička vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće.