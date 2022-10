Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u nedjelju je ocijenio važnim da se što više građana Bosne i Hercegovine odazove na izbore jer je to doprinos demokraciji.

Davor Božinović u nedjelju je u Mariji Bistrici bio na 30. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja te odgovarao na novinarska pitanja.

Dodao je kako je najbolji doprinos demokraciji i najbolja zaštita demokracije kad ljudi izađu na izbore, izraze svoju volju i dobiju one predstavnike da upravljaju institucijama i najužim dužnostima u Bosni i Hercegovini na temelju njihove jasno izražene volje. Osobno očekuje da će sve proći u redu.

"Za Hrvatsku je bitna jedinstvena BiH"

"Očekujem da prođe sve u skladu, u jednoj fer utakmici, koliko je to u ovoj situaciji moguće, odnosno da prođe mirno i da vidimo što će biti nakon ovih izbora.

Ono što je za Hrvatsku jako bitno, s obzirom na to da se radi o nama susjednoj zemlji, to je da Bosna i Hercegovina bude država koja je funkcionalno spremna da krene putem Europske unije", naglasio je ministar unutarnjih poslova ističući kako je za Hrvatsku bitna jedinstvena Bosna i Hercegovina, Bosna i Hercegovina koja se pridružuje europskoj obitelji.

Medved nije htio komentirati izbore u BiH

Zamoljen da komentira to što je splitski gradonačelnik Ivica Puljak dao potporu bošnjačkoj stranci, Božinović je kazao kako Puljak sam mora ponuditi odgovor na to pitanje. Dotaknuo se i moguće reakcije visokog predstavnika u BiH-a Christiana Schmidta koji je u subotu poslao priopćenje u kojem je najavio da će se sve pratiti i da će intervenirati ako bude potrebe.

"On nije tu bio nešto naročito precizan, a na tragu vašeg pitanja, ja mogu biti još manje. Dakle, vidjet ćemo kako će se visoki predstavnik postaviti i što će biti sadržaj eventualnih njegovih odluka", dodao je.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je da ne želi komentirati izbore u BiH-a.

"S obzirom na to da su danas izbori nije zahvalno danas komentirati, osim pozvati da svi građani izađu na izbore", kratko je odgovorio Medved. Na pitanje očekuje li intervenciju visokog predstavnika, odgovorio je potvrdno.

"Vjerujem da će vrlo brzo uslijediti postupanje onako kao što smo to u zadnjih nekoliko dana mogli vidjeti u medijima. Nužno je postupanje i kroz ustavne zakone i kroz izborne zakone. Neću prognozirati kada će to točno biti, ali vjerujem da će to biti vrlo brzo", mišljenja je Medved.

Božinović o istrazi oko drona nad kninskom tvrđavom

Ministar Božinović novinarima je odgovarao i na pitanja u kojoj je fazi istraga oko drona nad kninskom tvrđavom.

"Znate da je to istraživanje koje provodi vojna policija, civilna policija daje tu svoju punu podršku, ali i ostale sastavnice sigurnosnog sektora u Republici Hrvatskoj. Mogu naravno reći da su izvidi u tijeku, a izvidi su tajni", kazao je Božinović.

Odgovarajući na pitanje je li gotov akcijski plan koji će sadržavati mjere kojima će se spriječiti da se povrede koje je pretrpjela obitelj djevojčice Madine Hussiny ikada više ponove, a za koji rok istječe za dva dana, ministar je kazao da je plan u završnoj fazi.

"To je akcijski plan u čijem sastavljanju participira više institucija, u koordinaciji Ureda Vlade za odnose s Europskim sudom za ljudska prava. Dakle, tu je i policijski dio i dio Državnog odvjetništva, sudski dio. Prema svim informacijama koje ja imam to je u završnoj fazi", odgovorio je Božinović te najavio više informacija početkom idućeg tjedna. Koliko je njemu poznato traju još neke konzultacije odnosno koordinacija svih institucija.

"Sve one moraju dati svoje viđenje i doprinos akcijskom planu u skladu s presudom Europskog suda. Akcijski plan i sve što je vezano za takve presude Europskog suda za ljudska prava je, prije svega, da se uoči ukoliko je bilo nekakvih nedostataka i da se na neki način institucionalno odgovori na to, kako se ne bi nešto slično ponovilo u budućnosti", zaključio je ministar.