Božinović nakon koncerta: "Došlo je 50.000 automobila i 15 puta više ljudi nego Sinj ima stanovnika"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da je koncert pjevača Marka Perkovića Thompsona u Sinju prošao bez nekih ozbiljnijih incidenata, a da su prometne gužve bile očekivane.

"Koncert u Sinju prošao je bez nekih ozbiljnijih incidenata, ono što je bilo očito na to je policija reagirala, mislim da je pet soba prevedeno i provodi se kriminalističko istraživanje", kazao je Božinović u Kninu gdje sudjeluje na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 30. obljetnice Oluje.

Što se tiče prometa, Božinović je dodao kako se od prvog dana komuniciralo da će to biti najveći izazov s obzirom na infrastrukturu koja teško može izdržati 150 tisuća ljudi, koliko ih je bilo prema procjenama organizatora i policije.

"Učinilo se stvarno sve osim što se nije poslušalo stvarno sve što se komuniciralo, a to je da posjetitelji dođu ranije. Ipak je gro ljudi išao na koncert u poslijepodnevnim satima, a imate jednu cestu koja s juga vodi prema Sinju i to je jednostavno fizički bilo dosta usporeno pa je koncert kasnio s početkom, a i odlazak posjetitelja s koncerta trajao do jutros", rekao je.

Gužve uoči Thompsonovog koncerta - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Istaknuo je da je s obzirom na okolnosti policija učinila maksimalno moguće . "Ako imate imate situaciju parkiranih auta na cesti, a bilo je izričito upozoravano da se to ne čini , to automatski otežava i usporava promet", kazao je Božinović .

Naglasio je kako je najvažnije da osim intervencija hitne medicinske službe i 11 bolnički zbrinutih posjetitelja nije bilo nekih većih ugroza za život.

"Možda smo nakon ovih situacija pametniji za neke buduće situacije, koliko sam mogao vidjeti ljudi su uživali u koncertu, a gužve su bile neminovne", zaključio je ministar unutarnjih poslova napomenuvši da je u Sinj došlo oko 50 tisuća automobila i 15 puta više ljudi nego što Sinj ima stanovnika.

Izvještaj policije

Splitsko-dalmatinska policija je u utorak izvijestila kako je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u u Sinju u ponedjeljak navečer od 171 osobe oduzeto 381 komada različitih pirotehničkih sredstava te da je najveći izazov bio promet budući da je u Sinj došlo 48 tisuća vozila.

Najveći izazov bio je promet s obzirom na to da je tijekom dana bilo očekivano da će na područje Sinja doći oko 48 tisuća vozila što je zahtjevno s obzirom na cestovnu infrastrukturu i činjenicu da je veliki broj osoba u kratkom periodu krenuo prema Sinju zanemarujući komunikacijske poruke i preporuke, navodi se u završnom policijskom priopćenju u vezi s osiguranjem koncerta.

Prometni kolaps u Sinju nakon koncerta MPT Foto: Duje Klaric/Cropix

Policija je u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima uhitila pet osoba, a radilo se o grupi koja je pjevala pjesme neprimjerenog sadržaja, izvikivala neprimjerene uzvike i poticala druge na takva ponašanja.

Oni i nakon što su upozoreni da prestanu, nisu poslušali naredbu policijskih službenika i nastavili su s protupravnim ponašanjem nakon čega su uhićeni. Naknadno je na toj lokaciji uhićen još jedan muškarac zbog identičnog protupravnog ponašanja. Protiv svih tih osoba u tijeku je istraživanje, izvijestila je policija u utorak.

Prometni kolaps u Sinju nakon koncerta MPT Foto: Duje Klaric/Cropix

Kako se navodi u policijskom izvješću, tijekom večeri timovi hitne medicinske pomoći evidentirali su ukupno 286 intervencija, a u KBC Split je prevezeno 11 pacijenata, od toga dva helikopterom.

U koordinaciji i uz potporu Ravnateljstva policije i u suradnji s kolegama iz drugih policijskih uprava u vidu ispomoći, tijekom čitavog dana policijski službenici su bili nazočni na svim prilaznim pravcima, cestovnim punktovima, hipodromu, centru grada, priopćila je policija.