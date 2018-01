U Savudrijskoj vali mirno. Ribari su u utorak ujutro prvi put u ovoj godini izašli na otvoreno more baciti mreže, no nisu to učinili na spornom području zbog neugode i straha od kazni.

Sastanak između ribara koji je bio zakazan utorak navečer otkazan je zbog najave dolaska višeg službenika iz Ministarstva unutarnjih poslova. Ministar Davor Božinović poručuje da će, u slučaju mogućih kazni, Hrvatska stati uz svoje ribare.

Ipak, na pitanje boji li se kazni, ribar Danilo Latin rekao je kako se kazni svakako boji.

"Nije prvi put da Slovenija pokušava da nas kazni iako ribarimo na hrvatskom teritoriju", objasnio je.

"Hrvatska ne planira jednostrane poteze u Savudrijskoj vali"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak novinarima da se otvoreno granično pitanje sa Slovenijom može riješiti samo bilateralnim dogovorom te da Hrvatska neće povlačiti jednostrane poteze, a znat će naći odgovor krene li druga strana u povlačenje jednostranih poteza.

"Ono što sam kazao i što hrvatska Vlada cijelo vrijeme ponavlja, ovo otvoreno granično bilateralno pitanje može se riješiti samo bilateralnim dogovorom i mislim da to danas postaje svima jasno", rekao je Božinović novinarima koji su ga na predstavljanju novosti u poslovima registracije vozila pitali kako MUP planira reagirati na kazne koje Slovenija najavljuje za hrvatske ribare u Savudriji.

"Mi smo na poziciji da nećemo i ne povlačimo nikakve jednostrane poteze, a ako druga strana bude stvarno krenula u povlačenje nekih jednostranih poteza, hrvatske institucije će za to naći odgovor“, poručio je ministar.

Upitan kako zaštititi malog čovjeka s obzirom na to da se ribari boje da će ih uhititi i pitaju se tko će im plaćati kazne, Božinović je rekao da za to postoje državne institucije koje će zaštititi svakog hrvatskog čovjeka i hrvatskog ribara.

"Naše institucije, ne samo MUP, nego i ministarstva vanjskih poslova i pravosuđa, te uprava za ribarstvo su u intenzivnoj komunikaciji“, kazao je Božinović.

Ponovio je da ne planiraju niti će poduzeti nikakav jednostrani potez kojim bi se narušila dosadašnja praksa, a ako druga strana to bude htjela učiniti, imat će spreman odgovor. (Hina)