"Dragi prijatelji, naši su vinogradi Boškinac ovog svibnja teško stradali uslijed bure sa posolicom", počeo je jučer svoju objavu na Facebooku poznati poduzetnik Boris Šuljić. A onda iznenadio ostatkom statusa.

"Mi naše vinograde svejedno održavamo, bez obzira na to što oni neće dati gotovo nikakav plod, oni danas bolje izgledaju, i sigurni smo da će iduće godine i još mnogo godina davati lijepi plod", nastavio je Šuljić.

Kaže da ga je njegov prijatelj nagovorio na dobro djelo.

"Odlučio sam od svega ubranog grožđa, a toga će biti oko 1500 kg na površini od 4 hektara, napraviti jedno vino i nazvati ga POTRIBICA. U ovom trenutku nitko ne zna kako će to izgledati jer će to biti mješavina od Caberneta, Merlota, Chardonaya, Sauvignona, Maraštine i Gegića, ali sam uvjeren da ćemo napuniti 1200 do 1400 boca POTRIBICE. Odlučio sam za to vino istaknuti cijenu od 75 kn i cijeli prihod od prodaje vina donirati Domagoju Jakopoviću Ribafishu i njegovoj udruzi RokOtok, za promicanje aktivnog i zdravog života djece, koja je nastala iz velike boli i koja čudesnom snagom jednog divnog čovjeka i oca sve pretvara u ljubav. Stoga pozivam sve svoje drage kolege i prijatelje da se uključe u ovu akciju. Vino će biti dostupno već za Božić ove godine", napisao je Šuljić i ganuo mnoge.

U nekoliko sati skupio je više od 1600 lajkova, a mnogi su odmah naručili butelje, pa je sve unaprijed rasprodano.

Zahvalili su i u udruzi RokOtokok.

"Bez riječi smo! Boris i ekipa iz Boškinca već su otprije uz projekt. Vole vas RokOtočani", napisali su.

Nakon što je ostao bez svog voljenog 12-godišnjeg sina Roka, Domagoj Jakopović Ribafish njemu u spomen krenuo je u životnu avanturu. Zajedno su željeli upoznati i obići sve hrvatske otoke, a Rokov nikad završen životni projekt krenuo je prema svojem cilju.

Ribafish projektom RokOtok plivajući želi povezati 50 hrvatskih nastanjenih otoka te pritom djecu i njihove roditelje podsjećati na važnost druženja u prirodi i povremeni bijeg od ekrana koji nas okružuju.