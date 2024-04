Zašto treba izaći na izbore? Boris Jokić: "Taj glas je jedino što imamo. Važno je da svi, naročito političarke i političari, čuju taj naš glas"

"Kada gledate koji su osnovni razlozi zašto se ne ide na glasanje - to su, prije svega, ideja da naš glas ne vrijedi i da neće promijeniti ništa. Drugo je opće razočarnje politikom, a treće je ta ideja da će možda taj naš glas možda dati nekome drugome nakon te lude izborne noći", komentirao je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, Boris Jokić glavne razloge zašto Hrvati ne izlaze na birališta.

Pitanje je treba li ukinuti izbornu šutnju ili je ona potrebna kao vrijeme političke introspekcije.

"Mislim da je jako dobro odmoriti se od politike i od političara, tako da svaki taj dan kada se šuti o politici je zapravo možda i dobiven dan, nakon puno, puno priče od politike. Ne mislim da smo nešto posebno izgubili zato što ovog utorka nismo slušali političarke i političare, smatram da je dan malo bolji, da se pripremimo za glasanje sutra, da razmislimo kome dati taj glas. On je jedino što imamo", kaže Jokić.

Voditelje Dnevnika Nove TV zanimalo je imaju li pravo prigovarati oni koji ne iskoriste svoj glas.

"Uvijek imaju pravo prigovarati svi oni koji imaju pravo glasa. Vrlo je važno naglasiti jednu činjenicu - 2020. godine na zadnjim izborima, gotovo 2 milijuna ljudi u Hrvatskoj, koji imaju pravo glasa, nisu iskoristili to pravo", naveo je Jokić i dodao kako je više onih koji nisu iskoristili to pravo, nego onih koji su glasali. "To je poražavajuće za hrvatsku politiku. Bilo bi jako dobro da sutra, u izbornom danu, što više ljudi izađe na izbore", kaže Jokić koji smatra i kako bi bilo dobro da izlaznost bude oko 60 posto kako bi oni koji osvoje izbore imali puni legitimitet.

Jokić je još jednom istaknuo kako je u demokraciji glas jedino što imamo i "sutra je najbolji mogući dan da glasamo za, da glasamo protiv, da glasamo za najmanje zlo, za najveće dobro, da iskažemo nezadovoljstvo politikom".

"Važno je da svi, naročito političarke i političari, čuju taj naš glas", ističe Jokić te dodaje kako je ostanak kod kuće najgora opcija.

