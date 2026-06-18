Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
država koju nije briga

Bore se s teškom bolešću, a sada im je država smanjila prava i uz to traži povrat novca

Piše DNEVNIK.hr, 19. lipnja 2026. @ 00:15 komentari
Kaos oko inkluzivnog dodatka
Kaos oko inkluzivnog dodatka Foto: Provjereno
Nakon što su nadležni tvrdili da se radi o izoliranim slučajevima, sve više korisnika inkluzivnog dodatka javlja se s istim problemom – država od njih traži povrat stotina ili čak tisuća eura zbog zakašnjelih rješenja i administrativnih propusta. Dok korisnici tvrde da nisu bili na vrijeme obaviješteni o smanjenju naknade, nadležni inzistiraju da je povrat novca zakonska obveza. Priča je otvorila pitanje odgovornosti sustava koji najranjivijim građanima ispostavlja račune za vlastite pogreške.
Najčitanije
  1. Engleska - Hrvatska na SP-u
    snimka privukla pažnju

    VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
  2. Harry Kane
    Nije mu sjelo

    Ikona zagrmjela zbog poteza Harryja Kanea protiv Hrvatske: "To treba zabraniti!"
  3. Upaljena svijeća, ilustracija
    Počivao u miru

    Tuga na jugu Hrvatske: Nogometaš izgubio život u teškoj prometnoj nesreći
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Bore se s teškom bolešću, a sada im je država smanjila prava i uz to traži povrat novca
država koju nije briga
Bore se s teškom bolešću, a sada im je država smanjila prava i uz to traži povrat novca
Pali smo na europskoj ljestvici kvalitete voda: Stručnjaci objašnjavaju što se zapravo dogodilo
Sve je u izračunima
Ima li razloga za zabrinutost? Stručnjak objasnio zašto je naše more palo na ljestvici kvalitete
Macron oprezan oko sporazuma Iran-SAD, ne vjeruje da je rat "potpuno završen"
NA SAMITU
Francuski predsjenik ne vjeruje da je rat na Bliskom istoku gotov: "Ulazimo u novu fazu"
Smrtonosni toplinski val poremetio nastavu i željeznički promet u Francuskoj
DRUGI TOPLINSKI VAL U FRANCUSKOJ
Ekstremne vrućine pogodile europsku zemlju: Muškarac preminuo, otkazani vlakovi...
Teška nesreća na ulazu u Tenju: U sudaru automobila i motocikla poginula jedna osoba
TRAGEDIJA KOD OSIJEKA
FOTO Jedna osoba poginula u sudaru automobila i motocikla na istoku Hrvatske
Nasilje u strogo čuvanom zatvoru: Trojac proglašen krivim za ubojstvo Kylea Bevana, presuda u petak
ĆELIJSKI MORAL
Trojica ubojica u zatvoru izbola ubojicu djeteta, ostavili ga "uredno ušuškanog u krevetu"
Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Jedna osoba poginula
Očevid u tijeku
Težak sudar nedaleko od Zagreba, stigao i helikopter: Poginula jedna osoba
Nasilje u strogo čuvanom zatvoru: Trojac proglašen krivim za ubojstvo Kylea Bevana, presuda u petak
ĆELIJSKI MORAL
Trojica ubojica u zatvoru izbola ubojicu djeteta, ostavili ga "uredno ušuškanog u krevetu"
Instruktor koji je bacio djevojku ranije se na istom mjestu šalio o "rješavanju tijela"
"Proročanski"
Instruktor optužen za smrt djevojke objavom zgrozio javnost: "Rješavanje tijela"
Europski MBDA i ukrajinski LUCH će zajedno razviti krstareći projektil velikog dometa Neptune 2
Potpisan sporazum
Ukrajinsko oružje koje je ušutkalo rusku Crnomorsku flotu sada dobiva europsku nadogradnju
PROVJERENO moraju vraćati dio inkluzivnog dodatka zbog greške sustava
Donosi Provjereno
Zbog greške sustava moraju vraćati dio novca: Deseci građana s istim problemom
Podaci Državnog zavoda za statistiku: Cijene ugostiteljskih usluga skočile za više od 8 posto u odnosu na lani
SVE SMO SKUPLJI
Hladan tuš za privatne iznajmljivače na početku ljetne špice: Jedan sektor bilježi osjetan pad posjeta
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti 6
jedna od najtežih pomorskih nesreća
Uhićen prvi časnik katamarana: Poznato za što ga se sumnjiči i koja mu kazna zatvora prijeti
Izmjene Zakona o lovstvu: Domaćim udrugama prednost, zakup se produljuje na 20 godina 5
Zakon o lovstvu
Nova pravila za nalet vozila na divljač, ali i za lovce: Pogledajte što se sve mijenja
U selu kod Livna zapaljene i uništene zastave BiH 4
GROZAN INCIDENT
Vandalizam u susjedstvu: Nepoznati počinitelji potrgali i spalili zastave, policija traga za njima
Niske cijene za žito 4
NISKE CIJENE OTKUPA
Proizvođači su očajni, zarade nema: "Od čega ćemo mi Slavonci živjeti?!"
Trojica muškaraca ispitana vezano za smrt 21-godišnje djevojke 4
ISPITANI INSTRUKTORI
Ovo su muškarci koji su zaboravili vezati uže poginuloj djevojci: Otkriveno što su rekli policiji nakon užasa, o jednoj stvari šute
Odluka sa zatvorene sjednice: Vlada predlaže produženje mandata Zlatku Mateši u Croatia Airlinesu 3
BRINEMO ZA SVOJE
Vlada nije okrenula leđa Mateši, predložili ga ponovo u Nadzorni odbor velike hrvatske kompanije
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Teška nesreća u Ivanić-Gradu: Jedna osoba poginula
Očevid u tijeku
Težak sudar nedaleko od Zagreba, stigao i helikopter: Poginula jedna osoba
Instruktor koji je bacio djevojku ranije se na istom mjestu šalio o "rješavanju tijela"
"Proročanski"
Instruktor optužen za smrt djevojke objavom zgrozio javnost: "Rješavanje tijela"
Europski MBDA i ukrajinski LUCH će zajedno razviti krstareći projektil velikog dometa Neptune 2
Potpisan sporazum
Ukrajinsko oružje koje je ušutkalo rusku Crnomorsku flotu sada dobiva europsku nadogradnju
show
Životna priča Marije Borić
Naša glumica
Nakon udaje za HDZ-ovca posvetila se obitelji, a sjećate li se u kojoj se seriji Nove TV proslavila?
Osvanule nove fotografije djevojke Joška Gvardiola Lu Mastrović
evo gdje je bila
Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!
Princ William se oglasio uoči susreta Hrvatske i Engleske
veliki fan nogometa
Princ William oglasio se o utakmici Hrvatske i Engleske: Ono što je napisao iznenadilo je mnoge
zdravlje
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Piše liječnica
Bolovi u zglobovima prstiju šake: 6 mogućih uzroka koje ne biste smjeli zanemariti
Gljivice na noktima (onihomikoza) i prirodno liječenje: Što zaista djeluje?
Vrlo su uporne i teško ih je liječiti
Gljivice na noktima (onihomikoza) i prirodno liječenje: Što zaista djeluje?
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
Izdane su nove smjernice
Kolonoskopija više ne mora biti toliko neugodna: Nova pravila olakšavaju pripremu
zabava
"Sramota za grad Split": Razočarani Splićani šire snimku nastalu za vrijeme utakmice protiv Engleske
Što kažete?
"Sramota za grad Split": Razočarani Splićani šire snimku nastalu za vrijeme utakmice protiv Engleske
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
Hit!
Malkovich ima konkurenciju, spot za Veli Lošinj pokidao: "Ne znam ni gdje je, ali odmah želim tamo!"
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Ikona zagrmjela zbog poteza Harryja Kanea protiv Hrvatske: "To treba zabraniti!"
Nije mu sjelo
Ikona zagrmjela zbog poteza Harryja Kanea protiv Hrvatske: "To treba zabraniti!"
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
snimka privukla pažnju
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
Tuga na jugu Hrvatske: Nogometaš izgubio život u teškoj prometnoj nesreći
Počivao u miru
Tuga na jugu Hrvatske: Nogometaš izgubio život u teškoj prometnoj nesreći
tv
Crno more: Ne može pronaći svoga brata – potrebna mu je pomoć
CRNO MORE
Crno more: Ne može pronaći svoga brata – potrebna mu je pomoć
Tajne prošlosti: Nije joj jasno zašto je to učinila - kako će se izvući? 0:42
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Nije joj jasno zašto je to učinila - kako će se izvući?
Tajne prošlosti: Ona je nešto najljepše što mu se dogodilo i na tome joj je zahvalan
TAJNE PROŠLOSTI
Ona je nešto najljepše što mu se dogodilo i na tome joj je zahvalan
putovanja
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse 13
Zalipie u Poljskoj
Selo s najviše cvijeća na svijetu: Šarene se zidovi, ograde, bunari, pa čak i kućice za pse
Kviz općeg znanja: Provjerite kakvi ste u 15 klikova 8
15 slatkih pitanja
Kviz općeg znanja: Provjerite kakvi ste u 15 klikova
Vikend na Papuku: Otvoren je novi moderni centar u kojem ćete saznati sve tajne slavonske planine 9
Vrata Papuka
Vikend na Papuku: Otvoren je novi moderni centar u kojem ćete saznati sve tajne slavonske planine
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
Posluju u više od 100 zemalja
Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Zaboravite Monako
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
lifestyle
Nova frizura Lu Mastrović, djevojke Joška Gvardiola
Volumen i odlična boja
Frizura djevojke Joška Gvardiola pogodak je za dugu kosu ljeti, ponesite sliku frizerki
Elegantna Vjekoslava Huljić u satenskoj haljini i mrežastim štiklama 5
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Vjekoslave Huljić je lijepa, ali pogled će vam brzo pobjeći na njezine sjajne mrežaste štikle
Severina u navijačkom izdanju s crvenom kožnatom suknjom
Kao salivena
Severina: Kockice su bile očekivane, ali jedan komad podigao je cijelu kombinaciju
sve
Ikona zagrmjela zbog poteza Harryja Kanea protiv Hrvatske: "To treba zabraniti!"
Nije mu sjelo
Ikona zagrmjela zbog poteza Harryja Kanea protiv Hrvatske: "To treba zabraniti!"
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
snimka privukla pažnju
VIDEO Srpski komentator postao hit nakon golova Hrvatske: Mnogi nisu mogli vjerovati što slušaju
Nova frizura Lu Mastrović, djevojke Joška Gvardiola
Volumen i odlična boja
Frizura djevojke Joška Gvardiola pogodak je za dugu kosu ljeti, ponesite sliku frizerki
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene