Priča Mladena Kukulja, 36-godišnjaka iz Zagreba koji je prebolio leukemiju i onda se susreo s hrvatskom birokracijom koja ga je pokušala onemogućiti u prekvalifikaciji i pronalaženju posla, dirnula je mnoge.

Kukulj se u Zavodu za zapošljavanje raspitivao o mogućnosti da se uključi u edukaciju za prekvalificiranje, budući da zbog posljedica bolesti više ne može raditi u struci (stolar je), da bi mu referentica kazala kako to nije moguće jer ima "kronično stanje". Riječ je o kroničnoj imunokompromitiranosti, koju imaju svi koji su preboljeli leukemiju.

Za komentar smo tada upitali i Hrvatski zavod za zapošljavanje, a njihov odgovor, koji nam je stigao dan kasnije, objavljujemo u cijelosti.

"Molimo g. Kukulja za suradnju i strpljenje"

"Tijekom razgovora s gospodinom Kukuljem, a nakon što je izrazio želju da se uključi u mjeru obrazovanje nezaposlenih, savjetnica za zapošljavanje obavijestila ga je o selekcijskom postupku koji treba proći svaka nezaposlena osoba koja se želi uključiti u programe obrazovanja ili osposobljavanja prije uključivanja u programe.



Kako bismo ga uključili u selekcijski postupak izbora kandidata za uključivanje u obrazovanje kroz mjere aktivne politike zapošljavanja gospodinu Kukulju smo objasnili da on uključuje: psihologijsko- medicinsku procjenu, razgovor sa psihologom i po potrebi pregled liječnika medicine rada, a za uključivanje u osposobljavanje za informatičke programe provodi se i inicijalna provjera informatičkog znanja.



Programi obrazovanja u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja provode se u cilju pripreme nezaposlene radne snage za zanimanja koja su tražena na tržištu radu, odnosno popunjavanje slobodnih radnih mjesta. Stoga se pri uključivanju kandidata u obrazovanje uzima u obzir prethodno radno iskustvo, postojeće kompetencije osobe, zanimanje, motivacija, te sposobnosti i zdravstveni status, s ciljem osposobljavanja radne snage za potrebe tržišta rada. Naglašavamo kako je cilj uključivanja u programe obrazovanja stjecanje kompetencija i znanja koja će osobi, s obzirom na prethodno stečene kompetencije i radno iskustvo omogućiti lakše i brže zapošljavanje.



Slijedom navedenog, gospodinu Kukulju je u HZZ-u rečeno da će biti pozvan na psihologijsko-medicinsku obradu koju prolaze svi kandidati kako bi se utvrdile mogućnosti njegovog uključivanja u programe obrazovanja te na individualno savjetovanje, stoga g. Kukulja molimo za suradnju i strpljenje."

"Neka stave posebne referente za ljude koji su pobijedili maligne bolesti"

"Nazvali su me odmah nakon objave članka", kazao nam je Mladen Kukulj. "Rekli su mi da se sutradan javim na sastanak. Na sastanku su bile tri gospođe, očito neke rukovoditeljice, i mislim da ih je netko odozgo izribao jer sad kažu - sve može. Rekle su mi da je došlo do nesporazuma između mene i moje referentice te da mi ona to nije dobro objasnila i da se ja ipak mogu prijaviti za edukaciju.

Sve se, eto, riješilo nakon objave članka. Žalosno je da kod nas sve uvijek mora ići na takav način. Ali, mene sad zanima koliko je ljudi bilo u istoj ili sličnoj situaciji pa su zbog neznanja referenata dobili odbijenicu? Ako je sustav ovakav, ja sto posto nisam prvi kojemu se ovo dogodilo.

Rauzmijem da referenti imaju jako puno ljudi, i da ti ljudi dolaze kao na traci, ali neka stave onda posebne referente koji će raditi s ljudima koji su pobijedili maligne bolesti, neka imaju specijalizirane referente i riješe to na neki način, jer ovo nema smisla", komentirao nam je Kukulj odgovor iz HZZ-a.