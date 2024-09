U Hrvatskoj godišnje od neke maligne bolesti oboli oko 110 djece: "Od petero koji ovdje uđu, četiri uspijemo spasiti..."

Lorena ima leukemiju i u bolnici je oko dva mjeseca. Danas je vrijeme s njom provodio otac koji se trudi da joj boravak ovdje bude barem malo lakši.



"Dan počinje u 6 sati i dosta ima aktivnosti od strane sestara, a mi između malo kartamo, gledamo neke videe, razgovaramo. Napredujemo u liječenju dalje, optimistični smo da će se to završiti u pozitivnom smjeru", rekao je Dejan, Lorenin otac.

Upravo je leukemija najčešći oblik raka kod djece. U Hrvatskoj na godinu od neke maligne bolesti oboli oko 110 djece. Martin sin ima 15 i pol godina, nedavno je transplantiran i dobro se oporavlja.



"Tu smo od 13.12. prošle godine. Dijagnoza je Non Hodgkin. Kad je on dobre volje dobro je, igramo neke igrice, ali ako nije dobre volje on spava, a ja tu tako. Tu smo postali svi ko jedna obitelj, razgovaramo, nekad ima dobrih dana. Nekad se smijemo, nekad nam je teško", ispričala je Marta za Dnevnik Nove TV.

Veliku podršku pruža im zdravstveno osoblje. Svakog dana u KBC-u Zagreb skrbe o 15 do 20 malenih onkoloških pacijenata.



"U svakom slučaju ne smijete djecu lagati, ne smijete reći neistinu i morate prilagoditi razgovor i s roditeljima ovisno o njihovom obrazovanju i s djecom ovisno o dobi", objasnio je prof. dr. sc. Ernest Bilić, predstojnik Zavoda za pedijatrijsku hematologiju KBC-a Zagreb.

Učestalost raka kod djece u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama otprilike je jednaka.



"U globalu ako gledamo preživljenje te djece je najmanje 80 posto. Od petero djece koja ovdje uđu, četiri uspijemo spasiti i izliječiti a jedno nažalost ne", dodao je Ernest Bilić.



"Vrlo smo sretni jer smo dosta uspješni u liječenju, zašto zato jer imamo nezrele tumore pa imamo veće šanse sa svim tim oružjima raditi", rekla je Jasminka Stepan Giljević, pročelnica Zavoda za onkologiju dr. Mladen Ćepulić.

Mi im svima želimo da svoje borbe što prije dobiju i iz njih izađu - još jači.

