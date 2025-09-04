Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Provjerite

Popularna aplikacija za dostavu hrane odlazi iz Hrvatske: Poznat datum do kada rade

Piše Hina, 04. rujna 2025. @ 16:33 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Naručivanje hrane putem te aplikacije bit će moguće do 6. listopada,
Najčitanije
  1. Odrasla osoba s djetetom, ilustracija
    Drama

    Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
  2. Retrovizor, ilustracija
    Neobičan prizor

    Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
  3. Očevid na mjestu pucnjave u Briševu - 1
    Napad vatrenim oružjem

    Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
DR Kongo izvijestio o novom izbijanju ebole
epidemija u africi
Mlada trudnica završila u bolnici, a onda je potvrđen smrtonosan virus: 15 mrtvih nakon zaraze
Otvorena velika istraga u Italiji: Na porno stranici osvanule slike premijerke Meloni, stotine žena prijavile istu sudbinu
osvetnička pornografija
Italiju trese skandal, Meloni među žrtvama: "Ovo što se dogodilo je neoprostivo"
Koalicija voljnih: 26 zemalja pristaje na slanje trupa ili opreme u poslijeratnu Ukrajinu
sigurnosna jamstva
Pao dogovor Koalicije voljnih: 26 zemalja pristalo na slanje trupa u Ukrajinu
Brnabić: "Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu ga prepoznati bez puške..."
Brz odgovor
Brnabić: "Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu ga prepoznati bez puške..."
Vlada razriješila ravnatelja Ravnateljstva CZ Damira Truta zbog isteka mandata
Poznato i tko ga mijenja
Vlada razriješila ravnatelja Civilne zaštite Damira Truta: Poznato je tko će biti umjesto njega
Bolt Food se povlači s hrvatskog tržišta
Provjerite
Popularna aplikacija za dostavu hrane odlazi iz Hrvatske: Poznat datum do kada rade
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Pucnjava u autosalonu na obali: Napadač pod nadzorom policije
Napad vatrenim oružjem
Pucnjava u autosalonu na obali! Napadač pucao u vlasnika pred djetetom
Vijetnam slavi Dan neovisnosti velikom vojnom paradom
Slavlje u Vijetnamu
FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu
Nastavljeno suđenje Mariju Banožiću
Odbijen manevar obrane
Vještak na suđenju Banožiću: "To mi se dogodilo prvi put u praksi". Otkrio i koliko brzo je vozio bivši ministar
DHMZ objavio kakvo nas vrijeme očekuje ove jeseni
DHMZ objavio detalje
Objavljena velika prognoza za jesen u Hrvatskoj: Pogledajte što nas očekuje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Vijetnam slavi Dan neovisnosti velikom vojnom paradom
Slavlje u Vijetnamu
FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu
show
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Napeta atmosfera
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
tv
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
LEYLA
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
DALEKI GRAD
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
Leyla: Hoće li dokučiti tko je glavni zlikovac koji stoji iza svega?
LEYLA
Leyla: Hoće li dokučiti tko je glavni zlikovac koji stoji iza svega?
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Uspinjača Glorija u Lisabonu
Glorija
Obožavani simbol Lisabona: Najteži dan u 140 godina dugoj povijesti uspinjače koja godišnje preveze 3 milijuna putnika
novac
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Biramo najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
ŽENE IZ POVIJESTI
Između ovih 15 imena odaberite najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
sve
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene