Selo Kljaci u okolici Drniša našlo se, vjerovali ili ne, na radaru kultnog Voguea. Razlog leži u sapunima koji su ozbiljno počeli osvajati i inozemno tržište. Iza svega stoji mlada djevojka i vrlo neobična priča – Jelena Bikić naša je Bolja Hrvatska. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Selo Kljaci nedaleko od Drniša nije proslavio pršut, kako bi se na prvu moglo pomislili, već sapuni. Za sve je zaslužna Jelena Bikić, čija je priča počela zbog TV emisije. S dečkom je gledala kako drugi izrađuju kozmetiku te su malo po malo i sami su počeli izučavati zanat.

"Upisali smo tečajeve, provodili smo svako vrijeme slobodno na način da pokušavamo naučiti što više o tome", rekla je Jelena.

Sad joj je to postao život. Sve radi ručno. Koristi ono što priroda da – od eteričnih ulja do morske soli – i nastoji da je što više toga lokalno. Njezin mali pogon je u obiteljskoj kući, točnije u bivšoj očevoj alatnici. Kada ju je ekipa Dnevnika Nove TV snimala prije tri godine, to je bila tek jedna mala prostorija.

"Mi smo proizvodnju počeli u najstarijem dijelu kuće i morali smo obit jedan zid. Toliko je bio debeo da su s obijanjem krenuli s dvije različite strane", ispričala je.

Zbog posla je pokrenula baš cijelu obitelj. Svi oni su jako ponosni, a ona je sada sam svoj gazda.

"Veliki plus toga je fleksibilnost, a čini mi se da to znači da radiš kada želiš, ali puno više", rekla je Jelena.

Pobjeda na natjecanju i mail od Voguea

Jelena je zbog pobjede na start-up natjecanju za mentore dobila i ljude iz Infobipa, najjače IT kompanije u regiji.

"Sama priča je odlična, a uvijek podržavamo kolege s Filozofskog fakulteta koji odluče otići u poduzetničke vode. Ukratko, potpuno nas je oduševila", rekla je Lucija Reić, Infobipova stručnjakinja za startup partnerstva.

Njezin trud je prepoznao i Vogue, u kojem je završila čak tri puta.

"Kad smo dobili mail od Voguea, u tom trenutku smo provjeravali je li riječ o nekom spamu ili nečem sličnom. Ipak nije bilo", kroz smijeh je ispričala Jelena.

Ušla je i na police jednog velikog lanca. Sama pakira, ako treba i sama raznosi. Nema tu praznog hoda.

"To mi je baš drag dio posla jer na taj način održavam vezu s ljudima", rekla je te zaključila da se nada ostati u Dalmatinskoj zagori: "Bilo bi mi drago da proizvodnja ostane u Kljacima. Ako ne tu, onda barem u blizini."

