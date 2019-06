Za Donje Kljake mnogi od Vas vjerojatno nikada nisu ni čuli, ali to malo selo u Dalmatinskoj zagori ima nešto što obožava prestižni modni časopis Vogue. A to nešto su prirodni sapuni koje ručno proizvodi tridesetogodišnja Jelena Bikić, i to u rodnoj kući svojih roditelja.

Dok je njezina generacija izlazila, Jelena je subote provodila gradeći radionicu i izrađujući sapune. Magistrica povijesti umjetnosti i engleskog jezika, uložila je skromnu ušteđevinu u očevu alatnicu i bacila se u poduzetničke vode. Kao grom iz vedra neba, Jeleni je nedavno stigao e-mail od uredništva britanskog Voguea. A posao je tada planuo.

Priča je krenula spontano. Ona i dečko prije tri godine su gledali emisiju gdje su kandidati morali sami izraditi kozmetički proizvod. Iz fore su odlučili to i sami napraviti, onako, za po doma. “Nama je to bilo toliko zanimljivo, toliko nas je intrigirala ta ideja da smo mi idući tjedan naručili sve što nam je bilo potrebno za izraditi prvi sapun. Do tog trenutka, ni ja ni on nismo znali ništa o izradi sapuna“, kaže Bikić.

Smiksaj malo prijatelju, malo rođacima. Sapun po sapun širila se riječ. Pa se krenulo na edukacije i eto ozbiljnog posla. Tata, mama, sestra, dečko, svi su pomogli i bacili se na preuređenje alatnice u prizemlju obiteljske kuće u radionicu. Skupila se ušteđevina, a sve što su mogli napravili su sami. “Od postavljanja pločica do pituranja zidova i svega što vidite, sklapanja ormara, ne znam. U kasne noćne sate, dok svi izlaze subotom navečer ja i sestra smo sklapale stolove od inoksa“, rekla je Bikić.

Dobar dio dana izrađuje i pakira sapune, sve ručno. Pakiranje je inspirirano Ilirima i narodnom nošnjom dalmatinske zagore, što je prepoznala i lokalna turistička zajednica. To je zapravo prvi suvenir Dugopolja. I kao takvoga oni ga tamo plasiraju svim privatnim iznajmljivačima.

Sve za izradu nabavlja od domaćih proizvođača. Sve je ekološko, pakiranje ima i sjemenke biljke. “Cijeli papir možete posaditi ispod zemlje, on nestane, razgradi se. I iz sjemenki vam izraste divlje livadno cvijeće“, objasnila je Bikić.

Za sve to su saznali u Vogueu preko interneta. Kontaktirali su Jelenu i objavili sapune u časopisu. Od tada telefon ne prestaje zvoniti. Izvozi se i u Francusku. Interesa ima i u Engleskoj pa se razmišlja i o novim zaposlenicima. “Ja bi u prvom redu gledala zaposliti ljude iz blizine što bi, nadam se, pomoglo i ovom kraju u konačnici“, zaključila je Bikić.

Jer i njoj treba pomoć. Uz sve ovo, Jelena svaki dan putuje u 50 km udaljeni Split na još jedan posao u galeriji. Galerija zbog sapuna ne trpi, umjetnik i Jelenin šef Danijel Jaman je to potvrdio. “Zauzima se zapravo kao da je to njezin posao. I to je najveća vrijednost, da se na nju možemo u potpunosti osloniti. Vrlo malo ljudi može raditi jedan posao, a kamoli dva“, potvrdio je Jaman.

Jelena Bikić točno zna kakav život želi voditi. “Po danu samo ono Clark Kent, po noći Superman. Nema nikad odustajanja!“, kaže Bikić. Kako je krenulo, mami i tati ne gine potkrovlje, i neka.

