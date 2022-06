Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić u srijedu je bila u Rijeci, gdje je razgovarala s predsjednikom Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara o tome koliko su učestali napadi na osobe s invaliditetom.

Nakon što je javnost šokirala vijest o brutalnom napadu na bivšu saborsku zastupnicu Vesnu Škulić, koju je osobna asistentica pretukla i opljačkala, za Dnevnik Nove TV u srijedu je govorio Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara, koji je opisao s kojim se problemima susreću osobe s invaliditetom.

Napad na Vesnu Škulić nazvao je izoliranim slučajem, te izrazio nadu da se bivša saborska zastupnica oporavlja.

"Ovo je za svaku osudu i nadam se da će se osoba koja je to napravila privesti pravdi", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Katarini Jusić.

Na pitanje javljaju li im se osobe s invaliditetom zbog problema koje imaju s asistentima te koji su najčešći problemi, Hajdin je odgovorio kako je najčešći problem pronaći osobnog asistenta. Razlog je u prvom redu mala plaća koja iznosi samo dvije tisuće kuna neto za četiri sata dnevno, odnosno duplo više za puno radno vrijeme. Problem je, kako je dodao, je i taj što osoba s invaliditetom ima i u ruralnim sredinama, tako da je dosta teško pronaći dobrog osobnog asistenta.

Kako je istaknuo, osobni asistent trebao bi raditi isključivo ono što osoba s invaliditetom ne može napraviti.

"Ima težih vrsta invaliditeta i lakših. Osobni asistent bi trebao voljeti taj posao, to je s jedne strane više poziv nego posao. Naravno, svi živimo od novca i zbog toga je najveći problem u pronalasku osobnog asistenta plaća", kazao je Hajdin te izrazio nadu da će do kraja godine biti donesen Zakon o osobnoj asistenciji.

"Promijenit će se to da će sve osobe s invaliditetom koje imaju pravo na to – sad su ograničene na broj korisnika koji je financiran kroz državni proračun i europske fondove, no u novom zakonu će svaka osoba koja po zakonu ima pravo na osobnog asistenta dobiti to pravo, a povećat će se i satnice, jer je kroz projekte do sada bilo maksimalno osam sati, a kroz Zakon o osobnoj asistenciji je predviđeno čak i 16-satno radno vrijeme. Osobi koja ima težak invaliditet potrebna je pomoć 24 sata, ali sa 16 sati će svakako zadovoljiti", kazao je predsjednik Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara.

Osobama s invaliditetom koja same traže osobnog asistenta savjetuje da, koliko je to moguće, traže asistenta preko poznatih osoba ili preko preporuke.

"Vjerujem da osoba koja zapošljava osobnog asistenta može procijeniti je li ta osoba podobna, voli li taj posao, ili dolazi iz osobne koristi", kazao je te poručio da svatko tko ima problem s asistentom, javi njima ili da glasno progovori o tom problemu.

