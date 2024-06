DHMZ izdao upozorenje za toplinski val: Stiglo pakleno vrijeme, a uskoro nam dolazi promjena

Vikend će u cijeloj zemlji biti u znaku vrućina, a danas i sutra se u dijelovima zemlje očekuje i preko 35 Celzijevih stupnjeva. Osim toga, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je da u nedjelju stiže saharski pijesak.

DHMZ je izdao žuto i narančasto upozorenje za toplinske valove za vikend i ponedjeljak, a najgore će biti sutra. Žuti alarm na snazi je za cijelu Hrvatsku, dok je za Dalmaciju na snazi narančasto upozorenje.

Vikend pretežno sunčan, vruć i sparan, ali ne i posve stabilan. Temperatura ponegdje i do 35 °C. A u nedjelju će atmosfera prolazno ponovno biti zamućena saharskom prašinom, no u višim slojevima. Detaljnije o vremenu na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza #vrućina #Sahara_dust pic.twitter.com/52TeE5n0WB — DHMZ (@DHMZ_HR) June 29, 2024

Danas će vrijeme biti sunčano, ponegdje će biti male i umjerene naoblake, a najviša dnevna temperatura iznosit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Puhat će uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni.

Upozorenje DHMZ-a na toplinski val Foto: DHMZ

U nedjelju će također biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne će ponegdje u unutrašnjosti doći do umjerenog i jakog razvoj oblaka, uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, uglavnom u Slavoniji.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na istoku jugoistočnjak. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, mjestimice moguće jako. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjava.

Međutim, već početkom tjedan doći će do promjene: u prvoj polovici će i na kopnu i na moru vrijeme nestabilno uz povremene pljuskove, moguće praćene grmljavinom, uz koje će i na Jadranu tih dana biti manje vruće.