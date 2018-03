Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u utorak da je Posebno stručno povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije intervjuiralo šestero kandidata za voditelja Ekspertne radne skupine (ERS) za provođenje kurikularne reforme, te najavila da će odluka biti donesena uskoro, odnosno za nekoliko dana.

Nakon višesatnoga sastanka PSP-a održana u Banskim dvorima ministrica Divjak je novinarima okupljenima ispred zgrade Vlade kratko izjavila kako su članovi PSP-a razgovarali s kandidatkinjama i kandidatima za voditeljicu ili voditelja ERS-a, ali da odluka tko će voditi ERS nije donesena.

Intervjui se posebno ocjenjuju, konačna odluka za nekoliko dana

Ministrica Divjak objasnila je kako odluka o voditelju ERS-a nije donesena na ovoj sjednici u skladu s usvojenim kriterijima po kojima se intervjui posebno ocjenjuju. Tako će, rekla je, svi članovi PSP-a nakon obavljenih intervjua dati svoje bodove kandidatima, pa će se doći do zbirnih ocjena.

"Tek tada (nakon zbirnih ocjena) možemo napraviti 'korak dalje', danas nije donesena odluka, ali Povjerenstvo je radilo, razgovaralo se i o kandidatima za članove ERS-a i tu je napravljen uži izbor, a obavljeni si i intervjui s kandidatima za voditelja", izvijestila je Divjak.

Na pitanje kada će biti donesena odluka, ministrica je ponovila da najprije treba "srediti podatke i članovi PSP-a predati svoje bodove vezano za intervjue", te dodala kako vjeruje da će se sjednica PSP-a nastaviti krajem ovoga tjedna ili početkom idućega.

Objasnila je da nastavak sjednice ovisi o raspoloživim terminima, kako članova Povjerenstva tako i premijera, te napomenula da "u vremenu pred Uskrs svi želimo odraditi što je moguće više posla". Ipak, Divjak nije sigurna da će se to "sve moći staviti u raspored".

Jedno od novinarskih pitanja upućenih ministrici bilo je i "kakav je bio gospodin Glunčić na intervjuu (državni tajnik Matko Glunčić)". Ministrica je odgovorila "kako sada neće komentirati ni jednoga od kandidata za voditelja ERS-a dok članovi ne ocijene kandidate i ne rasprave unutar Povjerenstva".

"Sve drugo sam već ranije rekla", istaknula je ministrica Divjak. Na izravno pitanje stoji li pri svojoj ocjeni da Matko Glunčić ne može biti voditelj ERS-a, Divjak je ponovila kako je to već iskomentirala i da ne treba ponavljati priču te da je sada važno da se utvrde svi uvjeti i ocijene intervjui. Napomenula je kako to vrijedi i za sve kandidate za članove ERS-a jer se i tu 'išlo' na uži izbor i te sve podatke treba "još jednom proći".

Ministrica nije odgovorila na novinarsko pitanje koliko je kandidata ušlo u uži izbor za voditelja i članove ERS-a.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja za izbor kandidata za voditelja ERS-a, a koje su intervjuirali članovi PSP-a, su: Anita Šimić Bitunjac, Darko Androić, Ivan Prskalo, Matko Glunčić, Nevenka Maras i Sanja Bilač.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je, gostujući u nedjelju, 25. ožujka, u Točki na tjedan televizije N1, da će biti protiv toga da državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Matko Glunčić, jedan od kandidata, bude izabran za voditelja ERS-a. Ocijenila je da je "Glunčićeva prijava legitima, ali da nije realno očekivati da bi on to mogao voditi. Čovjek koji govori protiv programa, mislim da to baš nije mudro i da tome svakako treba posvetiti posebnu pažnju".

PSP ima 11 članova, na čelu mu je premijer Plenković, koji ga vodi uz potporu ministrice Divjak i predsjednice saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesne Bedeković. Članovi PSP-a su i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) akademik Zvonko Kusić, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zakalde za znanost (HRZZ) akademik Dario Vretenar, predsjednica Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala prof.dr. Ružica Beljo Lučić, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Miloš Judaš, profesor s Odsjeka za pedagogiju zagrebačkoga Filozofskog fakulteta Neven Hrvatić i profesor sa zagrebačkoga Pravnoga fakulteta Frane Staničić, te bivša voditeljica ERS-a Jasminka Buljan Culej i predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec, koja je bila članica i prošlog ERS-a. (Hina)