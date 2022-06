Jeste li znali da klimatske promjene utječu na ljudsku sposobnost dobrog sna? Povezanost vremena i spavanja pojasnio je meteorolog Ivan Čačić.

Nova istraživanja otkrivaju utjecaj klimatskih promjena na našu sposobnost dobrog spavanja. Prošlog mjeseca u časopisu One Earth objavljena je studija koja pokazuje kako nam do 2099. godine porast globalne temperature svake godine može narušiti 50 do 58 sati sna.

To znači da će do kraja stoljeća, zbog više temperature u jednoj godini, jedna osoba u prosjeku na godišnjoj razini spavati tjedan dana manje, objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

