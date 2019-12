Na sam Božić vrijeme će biti slično Badnjem danu, dakle uz dosta sunca i prohladno, a u kopnenim predjelima tijekom dana oko 10 stupnjeva. Uz obalu će biti ipak nešto toplije, oko 15 stupnjeva.

Božićno jutro bit će djelomice vedro, uz više oblaka i vrlo malo kiše. Kiša je moguća rijetko gdje na istoku i jugu, a poneka pahulja snijega očekuje se u gorju, no ništa značajno. Puhat će slab, na istoku i Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru i jak, a uz obalu bura. Temperatura na kopnu bit će malo niža, dok će na moru biti bez promjene.

U središnjim predjelima i dalje dosta sunca, tek će krajem dana ponegdje biti nešto više oblaka i vrlo malo kiše. Vjetar slab, a temperatura oko 10 stupnjeva.



Većih promjena u odnosu na utorak neće biti ni na istoku zemlje. Bit će djelomice sunčano, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 10 stupnjeva.



Božić će na sjevernom Jadranu biti sunčan, puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i bura, a očekuje se temperatura oko ugodnih 15 stupnjeva. U gorju djelomice sunčano, ali bi navečer ponegdje moglo biti slabih oborina, a temperatura neće prelaziti 10 stupnjeva.



U Dalmaciji uglavnom sunčano. Puhat će umjeren, prema otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak, a temperatura do najviše 16 stupnjeva.



Idući dani ne donose bitnije promjene na kopnu. Jedina će promjena biti dodatni pad temperature, tako da će krajem tjedna niti pravo zimsko i hladno vrijeme. Od ostalih obilježja, ostaje djelomice sunčano i uglavnom suho.



Bez promjene i na Jadranu gdje će prevladavati sunčano i razmjerno vjetrovito vrijeme. Bura će i moru donijeti pad temperature i ono zdravije zimsko vrijeme.



Božić će protjecati uz dosta sunca u cijeloj zemlji.

