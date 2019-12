Za Badnjak i Božić očekuje nas sunčano i ugodno vrijeme. Bit će uglavnom suho. Najviše dnevne temperature oko 10 stupnjeva.

Osim izbora, jučerašnji dan obilježile su vremenske neprilike - obilna oborina te jak i olujan vjetar koji je ponajprije na moru stvarao probleme. Vrijeme je već u ponedjeljak bilo stabilnije tako da će dani pred nama protjecati uz vedrije nebo, ali i niže temperature koje će biti bliže onima na koje smo naviknuli u prosincu.

Na Badnjak ćemo imati dosta sunčana vremena, a onda će krajem dana ponegdje biti nešto više oblaka, u noći postoji i mala mogućnosti za malo kiše, u gorju i vrlo malo snijega, uz to će Badnja noć na kopnu biti hladna. Božić - suh i uglavnom sunčan.

Ciklona koja je donijela vjetrovito vrijeme i kišu popunjava se, tlak zraka raste tako da ćemo u utorak biti u polju izjednačenog ili malo povišenog tlaka. U takvim okolnostima ujutro na Badnjak na kopnu djelomice sunčano, moguća je magla i to ponajprije u zapadnim predjelima, na istoku je ne očekujemo jer će tu još tijekom jutra biti pojačanog vjetra.

Na moru pretežno sunčano, puhat će bura ili sjeverozapadnjak, na jugu još uvijek jak. Temperatura na kopnu od -1 do 5, a uz obalu između 7 i 11 stupnjeva. Nastavak dana u središnjoj Hrvatskoj ne nosi bitnije promjene. Bit će djelomice sunčano, a u badnjoj noći je tek rijeko moguća koja kap kiše. Vjetar slab, a temperatura oko 10 stupnjeva, u noći tek koji stupanj iznad nule.

I na istoku zemlje će sutra biti više sunčana vremena, vjetar će poslijepodne oslabjeti, a temperatura oko 10 stupnjeva, u prvim satima Božića do 5. Na sjevernom Jadranu uglavnom sunčano, taman da u lijepom vremenu obavite posljednje pripreme za mnogima najdraži blagdan.

U gorju u noći na srijedu postoji tek mala mogućnost za malo kiše ili ponekom pahuljom snijega. Temperatura u gorju od 5 do 8, a na moru do 15 stupnjeva. U Dalmaciji veći dio dana sunčano, prema večeri će biti nešto oblačnije, a rijetko će oko ponoći pasti i vrlo malo kiše. Vjetar će slabjeti, a temperatura sutra do najviše 15 stupnjeva.

Za Božić djelomice sunčano, temperatura neće biti previsoka, ali ni preniska - ujutro oko nule, danju 10-ak stupnjeva. Ostatak tjedna će biti sličan, jedino će postupno biti još malo hladnije.



I na moru će za Božić vrijeme biti ugodno - sunčano, puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura tijekom dana oko 15 stupnjeva. Slično će biti i idućih dana, jedino u petak nešto oblačnije.



Dakle, na Badnjak ćemo imati povoljno vrijeme - dosta sunca i manje vjetrovito. Navečer se toplo odjenite jer smo završili s južinom pa temperature više nisu tako visoke.

