Blagdani su iza ugla i sa sobom donose sve čari najljepšeg doba u godini. Ulice grada posute su raskošnim ukrasima, a ugodni mirisi nošeni vjetrom podsjećaju nas da je Božić iza ugla. Iako je godina na izmaku bila duga i ponekad zahtjevna, u blagdansko vrijeme svi izazovi čine se lakšima, pogotovo ako smo okruženi najmilijima. No, nije uvijek jednostavno okupiti sve koji su nam dragi kako bi s njima podijelili radost i čaroliju blagdana. U vrijeme kada nitko ne bi trebao biti usamljen, suvremena tehnologija omogućava nam da se osjećamo povezano čak i kada nismo zajedno, a bogata lepeza proizvoda koju je pripremio Samsung, u kojoj će se pronaći ponešto za svakoga, pomoći će da svi zajedno uživamo u čaroliji Božića.

Jedna obitelj – jedan Galaxy ekosustav



Izabrati prikladne darove za sve članove obitelji nije uvijek lako, ali uz veliki izbor vrhunskih Samsung pametnih uređaja možete biti sigurni da ćete pronaći ponešto za svakoga. Svi oni koji traženje prikladnih darova ostavljaju za zadnji čas mogu odahnuti uz Galaxy Watch 4 – pametni sat koji će im omogućiti da uvijek budu u korak s vremenom i usput prate svoje zdravlje. A u kombinaciji s nekim od moćnih Galaxy S21 pametnih telefona uživat će čak i najzahtjevniji tehnološki entuzijasti koji od svojih osobnih uređaja traže samo najbolje performanse. S druge strane, onima koji prije svega cijene praktičnost ili su im ruke pune ukrasnih vrećica iz božićne nabavke, možda najbolje rješenje dolazi u obliku Galaxy Z Flip3 5G, vrhunskog preklopnog pametnog telefona izvrsnih performansi uz koji nema straha da će praktičnost zamijeniti kvalitetu - jer Galaxy Z Flip3 5G ima oboje. Čak i ako niste jedni od onih koji darove ostavljaju za zadnji čas, velika je vjerojatnost da vas ipak neće zaobići bar šetnja po snježnim ulicama. Koliko god zima bila romantična i lijepa, nakon jurnjave po gradu, najljepše je vratiti se u toplinu vlastitog doma i skloniti se od hladnog zimskog vremena. Dok se kućom šire miomirisi svježe pečenih kolača i ukrašavate dom, vaši najmlađi mogu vam pomoći crtanjem božićnih ukrasa na Galaxy Tab S7 FE uz praktičnu olovku koja će im omogućiti da svoje kreativne ideje s lakoćom prenesu na ekran. Potom sve što preostaje je otisnuti crteže na papir i gledati osmijeh i ponos na licima vaših najmlađih dok ukrašavaju dom ukrasima koje su sami izradili.

Najljepše je kad se u blagdansko vrijeme okupimo svi zajedno oko stola, no nažalost to nije uvijek moguće. Za sve one koji ne žele dopustiti da ih fizička udaljenost odvoji od dragih ljudi, Galaxy Z Fold3 5G uz svoj veliki preklopni ekran savršeno je rješenje za duge video pozive s najmilijima koji će trajati do dugo u noć. Iako su obiteljska okupljanja srž blagdana, budimo iskreni – ponekad nam ipak treba malo vremena za sebe. Uz Galaxy Buds2 možete uživati u svojim omiljenim božićnim hitovima uz zvuk vrhunske kvalitete i uhvatiti trenutak za sebe. Kao što je obitelj naše najsigurnije utočište, uz čiju pomoć i razumijevanje su svi izazovi svakodnevice lakši, Samsung ekosustav spaja sve proizvode u funkcionalnu cjelinu koja svakim novim članom postaje sve bolja i pruža još više mogućnosti svim članovima.

Samsung blagdanske lokacije diljem grada i posebna ponuda



Tijekom adventske šetnje gradom svratite do kultnog Fuliranja na novoj lokaciji terase Oleander hotela Esplanade gdje možete pronaći Samsung kutak i isprobajte razne Samsung uređaje za svačiji ukus te razveselite sebe ili svoje najmilije prigodnim darom. Ovih blagdana Samsung Holiday mobilne paviljone možete pronaći na brojnim lokacijama diljem grada pa gdje god da se nalazili u svega nekoliko koraka svratite do najbližeg Samsung pop-up kutka i oduševite se blagdanskom ponudom po posebnim cijenama. Kao posebnu pogodnost za blagdane, odaberite vrhunski Samsung Galaxy A03s po blagdanskoj cijeni od 999kn i ostvarite popust do čak 40% na dodatnu opremu za mobilne telefone ili izaberite neki od brojnih Samsung uređaja. Više detalja o Samsung mobilnim blagdanskim lokacijama te promotivnoj Samsung blagdanskoj ponudi na web stranici.