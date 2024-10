Miljenić na odboru za obranu: "Zatvorite sjednicu, pa će Kundid moći pričati o klasificiranim podacima"

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić zatražio je u ponedjeljak da se sjednica Odbora za obranu na temu upućivanja hrvatskih vojnika u međunarodne misije zatvori za javnost, pa će onda na nju doći načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.

"Postoje neki klasificirani podaci o kojim se ne može javno govoriti i kako je moguće donijeti informiranu odluku ako ne znate o čemu se radi. Ako se sjednica Odbora zatvori, Kundid može doći i govoriti o tajnama kojima raspolaže, ali izlagati ga tome da ga se javno pita nešto na što on ne smije odgovoriti to je posao ministra", kazao je Miljenić na sjednici Odbora za obranu.

Ponovio kako predsjednik Republike Zoran Milanović neće dopustit uvlačenje Kundida u političke procese.

Istaknuo je i da predsjednik Republike podržava sve aktivnosti koje se tiču NATO-a, sudjelovanje Hrvatske vojske u NATO-u, podržava 80-postotno povećanje prisutnosti naših vojnika u NATO misijama i to onim misijama koje se odnose ili na uspostavu ili čuvanje mira.

"To je bitna razlika u odnosu na NSATU misiju gdje se radi o sudjelovanju na strani jedne od zaraćenih strana", kazao je.

Dodao je i da predsjednik RH nikada nije govorio o hrvatskim vojnicima u Ukrajini, da bi hrvatski vojnici išli u Ukrajinu već da se „radi o potpori jednoj zaraćenoj strani pri čemu je svejedno gdje se nalazite”.

Predsjednik to nikad nije rekao, on je govorio o NATO vojnicima, misije treba sagledati u cjelini, istaknuo je Miljenić odgovorivši time na tvrdnje Marije Selak Raspudić (NZ) kako je 8. listopada tvrdio da su vojnici NATO-a fizički u Ukrajini da bi danas rekao kako nikada nije to rekao.

Miljenić je također odbacio optužbe ministra obrane Ivana Anušića da je Milanović otkrivao klasificirane podatke. Podatak o broju hrvatskih vojnika ide uz izvješće Hrvatskom saboru koje nije klasificirano, kazao je.

Deur: Milanović urušava temelje države

HDZ-ovci su tijekom rasprave optuživali Zorana Milanovića ali i njegovog predstojnika Ureda da šire laži i obmanjuju, da imaju proruske stavove, da ne poštuju Sabor, navodeći da veleposlanici zbog toga govore o Hrvatskoj kao nepouzdanom partneru.

Milanović urušava temelje države, terorizam je to što radi načelniku Glavnog stožera, kazao je Ante Deur (HDZ) tvrdeći da ne postoje nikakve tajne.

Sve informacije ima ministar, a kako ih ne bi rekao želi u to gurnuti načelnika, ustrajao je Miljenić na tome da postoji dio koji je klasificiran.

Pitaju me zbog čega predsjednik Republike daje izjave protiv NATO-a i zapadnih savezništva i nikome nije jasno zašto to čini , zašto Hrvatska okreće kompas prema onima protiv kojih smo se borili, rekao je Anušić navodeći Rusiju i Srbiju.

Tvrdi i kako Milanović Kundidu prijeti umirovljenjem i stavljanjem na vojni sud.

Ministar obrane ponovio je kako je predsjednik Republike trebao na samitu NATO-a reći da nećemo podržati tu misiju, umjesto da širi paniku u hrvatskom javnom prostoru, da se iživljava na vlastitoj državi. Napomenuo je i kako je jedino Mađarska odbila sudjelovanje u NSATU.

Govoreći o detaljima misije NSATU, Anušić je kazao kako je posebno naglašeno da NATO nije niti će postati strana u oružanom sukobu kao posljedica te aktivnosti. Provedba plana je isključivo na teritoriju članica NATO-a, istaknuo je.

Poručio je da to demantira Milanovića i sve one koji imaju sumnju i da će zatvoriti usta onima koji provode politiku straha.

Broj osoblja koji se šalje u tu misiju, što je zanimalo Sandru Benčić (Možemo!), nije želio otkriti jer je riječ o klasificiranom podatku.

Nakon trosatne rasprave Odbor je većinom glasova podržao odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u 12 međunarodnih misija za koje je predsjednik Milanović dao suglasnost, a raspravu o misiji NSATU i prijedlogu zaključka predsjednika Odbora Arsena Bauka(SDP) o sazivanju sjednice Vijeća za obranu nastavit će nakon petominutne stanke.

