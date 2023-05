Bjelovarčanina na njegovoj livadi dočekao cirkus.

Bizarna situacija u Bjelovaru. Jedan je Bjelovarčanin naručio malčiranje svoje livade, da bi potom saznao da se na tu istu livadu naselio - cirkus! I to doslovno.

Osobu koja je trebala obaviti malčiranje dočekale su cirkuske životinje - deve, konji, razne vrste goveda - a u blizini i cirkuski šator. Žalio se i radnicima iz cirkusa koje je zatekao, a oni kažu da im je dozvolu dao nepoznati muškarac i za to uzeo 250 eura.

"Veli, ja ne mogu ništa raditi jer su deve... ja pitam, kakve deve?", prepričava ovu bizarnu situaciju Darko Šprihal. "Ja dođem tu i vidim to. Dođem, pitam ljude, kako ste mi to mogli napraviti bez pitanja. Veli, bio je jedan čovjek i rekao je da možemo mi to imati i mi smo njemu dali 250 eura!"

"A dobro, tko je on", zapitao je Šprihal. "Vele, ne znamo mi tko je taj čovjek, nemamo pojma tko je on".

Iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske potvrdili su za Dnevnik Nove TV da je policija izašla na teren, ali da nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja. O svemu će se oglasiti sutra.

