Zbog prijetnji ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću fotomontažama na kojima Tolušić konzumira kokain u društvu prostitutke policija je podnijela kaznenu prijavu protiv bivšega vođe navijačke udruge Uvijek vjerni, Krunoslava Grlevića (47), piše u utorak Jutarnji list.

“Riječ je o svojevrsnom epilogu kriminalističkog istraživanja afere koja je u javnosti prozvana ‘Špicpapak’ zbog toga što je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) autentičnost fotografija demantirala, između ostalog, time da je muškarac koji je na fotografijama bio u društvu poluodjevene djevojke, a umjesto čije je glave fotomontirana glava ministra Tolušića, na nogama imao cipele sa zaobljenim vrhom dok je Tolušić ustvrdio kako to ne može biti on jer on samo nosi cipele na špic”, navodi dnevnik.

Dodaju da iz MUP-ovog odgovora u kojem nije naveden točan činjenični opis za koji se tereti Grlevića proizlazi da je “prijetnja upućena prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, što dodatno upućuje na to da se na meti prijetnje našao Tolušić”.

“Kako se može naslutiti, PNUSKOK je koncipirao svoju prijavu najviše na temelju sumnji da je Grlević bio osoba koja je tjedniku Nacional predala sporne fotomontaže. Upravo zbog toga, premda se tijekom istrage spominjalo i ime Grlevićeva poznanika, poduzetnika Claudea Jambrušića, prijava je zasad podnesena samo protiv Grlevića”, piše Jutarnji list.

Dodaju i da je tijekom kriminalističkog istraživanja policija zajedno s Uskokom pretražila stanove i poslovne prostore Grlevića i Jambrušića te ih ispitala.

Sukob između Grlevića i Tolušića eskalirao je u ljeto lani nakon što je Jambrešić Uskoku prijavio saborskog zastupnika Josipa Dakića zbog iznude, tvrdeći da je Bakić od njega tražio 1,5 milijuna kuna, a zauzvrat bi mu Bakić osigurao isplatu poticaja koje je dobivao do Tolušićeve odluke, navodi Jutarnji list. (Hina)