Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev ponovo se oglaso na Telegramu. Kaže da su predviđanja o apokalipsi sve bliže.

"Ukrajinski kriminalci objavili su da su se dogovorili o udarima na Rusiju, moguće, na primjer i na Krim. Ako je to točno (a sada nema razloga za sumnju), onda je to izravan pravno značajan dokaz suučesništva Zapada u ratu protiv Rusije na strani države Stepana Bandere. Rafinirani casus belli, a za Rusiju prilika da djeluje u okviru jus ad bellum protiv svih i svakoga u zemljama koje su članice NATO saveza. To je žalosno. Predviđanja Apokalipse sve su bliže.

Ljudi će tražiti smrt, ali je neće naći; žele umrijeti, ali će smrt pobjeći od njih. (Otkrivenje 9:6). Zapamćeni smo dok se miješamo u druge” (V. I. Lenjin). Htjeli mi to ili ne, povijest je na našoj strani. Sahranit ćemo te." (N. S. Hruščov)", napisao je bivši predsjednik Rusije na Telegramu.