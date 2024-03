Bivši Milanovićev ministar: ''Ovo je igra velikih karata, stavili smo sve na crveno''

Ustavni sud će se u ponedjeljak izjasniti o najavi kandidature predsjednika Repblike Zorana Milanovića na predstojećim parlamentarnim izborima na SDP-ovoj listi. Očekivanja su različita

''Milanović ne treba biti na izbornoj listi da bi bio premijer''

''Ako se Plenković onako malo jako ukakio i boji se suparnika u prvoj izbornoj jedinici – Zorana Milanovića, koji bi ga vjerojatno pomeo, onda će produžena ruka Andreja Plenkovića i HDZ Ustavni sud donijeti odluku da Milanović ne može biti SDP-ov kandidat u prvoj izbornoj jedinici. Ali, to je nama nebitno jer je Zoran Milanović naš kandidat za hrvatskog premijera'', kazao je potpredsjednik SDP-a i bivši ministar u Milanovićevoj Vladi Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.



''Milanović ne treba biti na izbornoj listi da bi bio premijer'', podsjetio je Hajdaš Dončić i pojasnio: ''U tom slučaju mi ćemo ga kao saborska većina predložiti za mandatara nove Vlade. Ne može nitko nikome zabraniti, ni Ustavni sud mu ne može zabraniti da u tom trenutku ne prihvati mjesto mandatara.''



''Nakon toga se aktivira članak Ustava, to jest predsjednik Sabora – Sabor se uvijek konstituira prije nego što se Vlada. U principu poštuje se kompletno ustavni poredak RH. Ovo je sada pitanje Ustavnog suda'', istaknuo je Hadaš Dončić i posegnuo za primjerom izbora za Europski parlament (EP).



''Tamo piše da se de facto predsjednik države može kandidirati, ali u trenutku kada bude izabran u EP, daje ostavku'', kazao je, a na kritike onih koji govore da nije to baš isto, odvraća da jest jer je izvorište Ustav RH.

Upitan bi li on na Milanovićevu mjestu podnio ostavku, kazao je: ''Da je predsjednik Sabora u tom trenutku netko drugi osim Gordana Jandrokovića… Nije on problem, ali zašto bismo dali HDZ-u u ovom trenutku obje poluge vlasti u Hrvatskoj? Budimo racionalni i realni, ali to je nebitno pitanje.''

''Kamera je vrag''

''Sitnice i kamera je vrag, svašta pamti'', kazao je Hajdaš Dončić osvrnuvši se na činjenicu da je Milanović, a i Peđa Grbin, ranije drugačije govorio o potencijalnoj kandidaturi. ''Svašta je govorio, bokte pitaj što je sve Plenković govorio.'' ''Živimo u brzom svijetu, sve se brzo mijenja'', naveo je kao opravdanje za raskorak u izgovorenom kroz vrijeme.



No, malo tko je i u SDP-u znao za Milanovićev potez. ''Malo dobrih ljudi je znalo, tu ću stati'', kazao je.

Točkasta koalicija pod upitnikom

SDP-ov potez nije potez očajnika, kazao je i poručio: ''Dapače, ovo je potez pobjednika. I to zato jer imamo širi koalicijski potencijal i okupit ćemo široku koaliciju da pročistimo institucije.''

No, već sad ima problema u koalicijskim dogovorima. Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić poručila je da bi ona u Milanovićevoj poziciji prvo dala ostavku. ''Benčić nije u našoj koaliciji'', podsjetio je, a na podsjetnik na mogućnost točkaste koalicije o kojoj se ranije govorilo, kazao je: ''Nismo još počeli surađivati. O tom potom ako do toga dođe. Ako do toga dođe, izaći ćemo u nekim izbornim jedinicama točkasto. Ako do toga ne dođe, izaći će SDP-ova koalicija samostalno. Izlazak potpuno bez Možemo! je apsolutno mogući scenarij. Do srijede dovršavamo sve.''

SDP-u je jedno ključno

''Ključ SDP-a je da imamo jaku centrističko-lijevu koaliciju. Tada možemo provoditi normalne politike. Mi nismo hejteri, ja smatram da u Hrvatskoj ima mjesta za sve'', istaknuo je.

Most, Domovinski pokret… jesu li to mogućnosti ako SDP ne bude imao dovoljno, a dođe u poziciju da slaže novu Vladu, pitaju se mnogi, a Hajdaš Dončić kaže: ''O tome će odlučiti mandatar Vlade i Glavni odbor SDP-a. O tom potom, kad dođe vrijeme za to. Skriveno ću vam nešto reći – mi imamo veći koalicijski potencijal od HDZ-a.''

Više od toga nije htio reći jer – ''kamera sve pamti'', kazao je uz smijeh pa dodao da ni sebe trenutno još nigdje ne vidi u Vladi jer ''ne radi ražanj bez zeca.'' Budućnost Peđe Grbina, pak, vidi ovisno o tome kako će završiti izbori: ''Ovo je igra velikih karata, stavili smo sve na crveno. Ovo je trebalo napraviti jer više nije bilo nikakvog smisla – ovo nije društvo u kojem većina ljudi želi živjeti.''

Hajdaš Dončić otkrio tko će biti SDP-ov kandidat za novog predsjednik države, ali samo u šali

Ako pobjede, tko će biti kandidat za predsjednika države, također se pitaju mnogi, no Hajdaš Dončić ima spreman odgovor: ''Ante Kotromanović. Šala.'' ''Mala šala. Nismo o tome razgovarali, ovo je bila šala Kotromana i mene'', podcrtao je.

Što se tiče kampanje na parlamentarnim izborima, napomenuo je da kad je riječ o SDP-u, bit će afirmativna. ''Mi smo danas na Glavnom odboru usvojili program s pet ključnih stvari – mirovine, stambena politika, porez na dobit, borba protiv inflacije i korupcije'', kazao je, ali i dodao: ''Pred nama su 33 dana šou programa.''

