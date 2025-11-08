Bivši dužnosnik Herceg-Bosne i haaški osuđenik Bruno Stojić sinoć stigao u Zagreb

Bivši ministar obrane Herceg-Bosne Bruno Stojić, kojega je Haaški sud osudio zbog ratnih zločina, ipak je sinoć stigao zrakoplovom u Zagreb nakon što je s austrijskim vlastima razriješen prijepor oko odlaska, doznaje se iz izvora bliskih njegovoj obitelji.

Stojić je u petak pušten na prijevremenu slobodu nakon što je u austrijskom zatvoru u Grazu odslužio dvije trećine kazne od ukupno 20 godina na koliko je osuđen.

Njegov dolazak u Hrvatsku bio je nakratko doveden u pitanje nakon što ga je u Beču zaustavila austrijska policija, zbog navodnog administrativnog propusta – odlazak iz zemlje nije bio najavljen 24 sata unaprijed. Zbog toga je Stojić morao napustiti popodnevni let i čekati sljedeći raspoloživi zrakoplov.

Prema informacijama iz obitelji, Stojić je uspio otputovati kasnijim letom i sinoć oko 22 sata sletio je u Zagreb, gdje su ga dočekali bliski članovi obitelji i prijatelji.

Stojića je zajedno s još petoricom vojnih i političkih dužnosnika Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu 2017. godine osudio na ukupno 111 godina zatvora zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom pothvatu. Tom presudom se tvrdi da je hercegbosanska šestorka sudjelovala u etničkom čišćenju Bošnjaka i pokušaju pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj, za što se povezivalo i predsjednika Franju Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i načelnika Glavnog stožera generala Janka Bobetka.

Nakon puštanja Stojića u zatvoru je od šestorice dužnosnika ostao još jedino Jadranko Prlić, nekadašnji premijer Herceg-Bosne, koji izdržava kaznu od 25 godina.