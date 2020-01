Novi predsjednik HDZ-a znat će se do sredine ožujka, najavio je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Da će u bitku protiv Plenkovića, do sada je najavilo 5 kandidata, što pokazuje da u toj stranci nezadovoljnih itekako ima.

Glavna tema u HDZ-u otkako su završili predsjednički izbori, a njihova kandidatkinja i sad predsjednica u odlasku, Kolinda Grabar-Kitarović, izgubila te izbore, jesu unutarstranački izbori.

I dok su na proslavi 30 godina HDZ-a u Splitu bili svi, u Otočcu su, na istu godišnjicu, bili samo oni koji podupiru Andreja Plenkovića.

"Nemojte da vas netko zavodi i kaže da nismo na onom pravom putu, jesmo na pravom putu", rekao je Marijan Kustić, predsjednik Ličko-senjske županijske organizacije HDZ-a.

A kojim putem žele, HDZ će pokazati do sredine ožujka.

"Datum izbora do 17. ožujka, nedjelja je 15.3. - do tog datuma ćemo imati izbore na kojima ćemo izabrati novog predsjednika, zamjenika i potpredsjednika HDZ-a", rekao je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković.

Uz Andreja Plenkovića svoju kandidaturu do sada su istaknuli Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Ivan Penava, Ljubo Ćesić Rojs i Tomislav Karamarko, koji se, doduše, nakon te najave više nije izjašnjavao.

HDZ pred izbore u stranci - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Postoji šansa da se svi ti izazavači okupe oko jednog, kaže politički analitičar Tihomir Cipek, a najjači među njima je, smatra, Davor Ivo Stier.

"Mislim da se on tu profilira kao osoba koja bi tu mogla biti prva, ukoliko se naravno taj dio opozicije unutar stranke ujedini, a čini mi se da im je to u interesu", kaže Cipek.

Bit će važan svaki glas, pa je Andrej Plenković u subotu obišao tri županijska ogranka. Hvalio je rad Vlade, ali i pozivao na zajedništvo.

"Provesti izbore i nakon toga kao prijatelji jedni drugima stisnuti ruku, pružiti ruku suradnje i težiti ka ostvarenju zajedničkih ciljeva", rekao je Plenković.

No i sam broj kandidata pokazuje da nema jedinstva, smatra Cipek. "Pokazuje se da se u stranci događa nezadovoljstvo. Nije bilo uobičajeno, nekoliko ljudi se javilo da oponira vodstvu HDZ-a, to do sada nije bio slučaj", napominje Cipek.

Pa iako je po Cipeku uvijek sadašnji predsjednik favorit, razloga za zabrinutost - itekako ima.

